Fare la trasformazione digitale con i servizi di stampa gestita

Durante il prolungato periodo di lockdown di inizio 2020, la quasi totalità delle organizzazioni italiane (e non solo) si è trovata a far fronte a due esigenze in apparenza inconciliabili: la continuità aziendale e il distanziamento fisico, imposto dall’emergenza coronavirus.

Eppure, nel mentre di quella che passerà alla storia come la più grande crisi della nostra epoca, non poche realtà sono riuscite a mantenere inalterata la propria produttività, e perfino ad aumentarla in alcuni casi.

Come hanno fatto? Qual è il segreto che ha permesso questo miracolo aziendale? La risposta è in due parole, molto pronunciate ma troppo poco spesso applicate: trasformazione digitale.

Si tratta di un concetto di cui si parla da anni, ma che (soprattutto nel nostro Paese) ha faticato moltissimo ad essere tradotto in progetti e applicazioni concrete.

I motivi sono molti: la resistenza culturale al cambiamento che attanaglia gli italiani, la difficoltà a comprendere il valore anche economico di un investimento digitale, ma anche il fatto che trasformare digitalmente una impresa implica sovente un cambio radicale nel cuore della propria attività lavorativa, che ha accompagnato (a volte per molti anni) la vita dell’imprenditore.

Eppure, quasi tutti quelli che avevano per tempo intrapreso il percorso della trasformazione digitale si sono trovati in una invidiabile posizione durante lo scoppio della epidemia, dato che (fra le altre cose) erano i più pronti a sfruttare lo smart working, evitando il blocco dell’attività lavorativa e soprattutto senza dover improvvisare nel giro di pochi giorni il deployment di soluzioni e best practice che in genere vengono studiati per mesi.

Anche a emergenza rientrata la trasformazione digitale fa sentire tutta la propria importanza, e finalmente anche i più renitenti si stanno muovendo nella giusta direzione.

Un ruolo di primo piano lo giocano senza dubbio i servizi di stampa gestita: in questo caso, peraltro, è anche più semplice per una Pmi capirne e soprattutto goderne nell’immediato i vantaggi.

Trasformare digitalmente tutta la gestione documentale significa sgravare completamente una piccola e media impresa (ma lo stesso vale per un professionista o una large enterprise) di tutte le incombenze pratiche e tecnologiche che si accompagnano a device come stampanti e multifunzione.

Il risultato della strategia di un provider di servizi di stampa gestita ha effetti rilevanti sulla business continuity e sulla trasformazione digitale della realtà cliente.

Una regia a tutto campo e che, soprattutto, si protrae dalla progettazione fino alla manutenzione e sostituzione di ogni device di printing presente in azienda.

È essenziale infatti che il provider di servizi di stampa gestita offra un quadro completo della situazione in essere evidenziando punti deboli, criticità e spunti di efficientamento.

Solamente attraverso i servizi di stampa gestita è possibile ottenere il massimo dei risultati in ogni ambito: sicurezza, attraverso patch, configurazione e scelta di device caratterizzzari da un approccio di security by design.

Risparmi, scegliendo prodotti perfettamente dimensionati per le specifiche esigenze di un ufficio o dipartimento (ecco l’importanza di un auditing professionale) e produttività, abilitata dalla corretta collocazione dei device, in grado di soddisfare le necessità dei dipendenti, evitando che si creino rallentamenti nel flusso di lavoro.

Il provider di servizi di stampa gestita, in sintesi, è un vero e proprio alleato nella trasformazione digitale delle aziende; fattore ancor più vero e importante per la moltitudine di Pmi italiane.

Queste realtà sono infatti spesso vere e proprie eccellenze nel proprio segmento di attività, ma non hanno competenze e risorse da destinare a specifiche attività IT.

Per queste aziende, cuore nevralgico dell’economia italiana, è quindi fondamentale poter contare su partner preparati in questo ambito: una corretta trasformazione digitale garantisce un chiaro vantaggio competitivo, e il recente lockdown è stato per tutti un drammatico esempio di questo concetto.

Per approfondire le tematiche inerenti l'attivazione di servizi di stampa gestita abbiamo selezionato un documento, a valore, una guida che illustra a fondo le modalità e i benefici.

