Facebook Wi-Fi, opportunità per le Pmi grazie al cloud EnGenius

EnGenius Networks Europe , multinazionale del networking, ha annunciato di aver collaborato con Facebook per integrare il Facebook Wi-Fi, ora anche con Instagram, nella sua soluzione EnGenius Cloud.

I clienti delle caffetterie, dei ristoranti, dei grandi magazzini e altre attività possono connettersi facilmente alla rete guest Wi-Fi dell’azienda utilizzando il proprio account Facebook o Instagram riuscendo così ad interagire con l’azienda anche attraverso i social media.

Uno strumento facile di accesso alle reti Wi-Fi, senza dover usare il proprio pacchetto dati, in tutta sicurezza e per di più creando una relazione positiva tra cliente e azienda. Un legame che permette ad entrambi di conoscersi meglio, godendo di innegabili vantaggi.

EnGenius, app e configurabilità in pochi minuti

EnGenius sta lanciando il Wi-Fi di Facebook implementandolo nella sua soluzione Cloud license-free. Insieme all’ app EnGenius Cloud To-Go è possibile installare gli access point plug-and-play e abilitare il Wi-Fi di Facebook in pochi minuti.

Oltre ad aiutare le persone a connettersi senza problemi al Wi-Fi, questo aiuta le aziende favorendo la brand awareness e aumentando la loro visibilità sulle pagine di Facebook e Instagram. ­

Vantaggi del Wi-Fi di Facebook

Il Wi-Fi di Facebook fa in modo che le imprese offrano il Wi-Fi come benefit ai propri clienti in modo semplice. Le aziende hanno la possibilità di personalizzare la lunghezza della connessione e integrare la loro pagina Facebook e il loro profilo Instagram con cui gli utenti possono interagire.

Migliore coinvolgimento dei clienti.

Rendendo più facile ai clienti la possibilità di interagire con l’azienda grazie alla sua presenza online, sia effettuando il check-in su Facebook o seguendo il loro profilo Instagram, questa soluzione offre alle aziende l’opportunità di aumentare il loro coinvolgimento sociale con i clienti e i loro amici.