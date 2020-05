Un aiuto alle Pmi per vendere online: arriva Facebook Shops

Facebook fa un passo decisivo nel mondo dell’ecommerce, e lancia Facebook Shops: uno strumento per Pmi ma anche per aziende più grandi che si affacciano al mondo delle vendite online, e un guanto di sfida per i vari Amazon, eBay e Aliexpress

In questo momento molte piccole imprese stanno lottando (qui maggiori informazioni sullo State of Small Business Report condotto negli USA) per sopravvivere e, con la chiusura dei negozi fisici, stanno cercando di portare il proprio business online.

L’obbiettivo di Facebook Shops è quello di rendere lo shopping sempre più immediato e di consentire a chiunque, dal piccolo imprenditore al marchio globale, di usare le app per connettersi con i propri clienti.

Arrivano i Facebook Shops

I Facebook Shops sono stati pensati per aiutare le aziende a realizzare un unico negozio online, al quale i clienti possano accedere sia su Facebook sia su Instagram. La creazione di un Facebook Shop è semplice e gratuita. Le aziende possono scegliere i prodotti che vogliono inserire nel loro catalogo e, poi, personalizzare il look and feel del negozio con un’immagine di copertina e con colori che rimandano al proprio brand.

Questo significa che qualsiasi imprenditore, indipendentemente dalla dimensione della sua azienda o dal budget, può portare la propria attività online e connettersi con i clienti dove e quando preferiscono.

È possibile trovare i Facebook Shops sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram di un’azienda, oppure scoprirli nelle storie o negli annunci pubblicitari. Da lì, è possibile sfogliare l’intera collezione, salvare i prodotti ai quali si è interessati e fare un ordine che potrà essere completato sul sito web del brand.

Inoltre, come in un negozio fisico quando si ha bisogno di chiedere aiuto a un commesso, nei Facebook Shops si potrà inviare messaggi a un’azienda attraverso WhatsApp, Messenger o Instagram Direct per fare domande, ottenere supporto, monitorare le consegne e altro ancora. E in futuro, si potrà visualizzare lo shop di un’azienda e fare acquisti direttamente in una chat di WhatsApp, Messenger o Instagram Direct.

Inoltre, Facebook sta investendo nello sviluppo, in modo trasversale nelle app, di nuove funzionalità come Instagram Shop, Live Shopping e altre ancora per integrarle con i Facebook Shops e aiutare i clienti a scoprire i prodotti a cui sono interessati, rendendo più semplice l’acquisto.

Quest’estate, a partire dagli Stati Uniti, verrà introdotto Instagram Shop, un nuovo modo per scoprire e acquistare i prodotti amati nella sezione Esplora di Instagram. Le persone possono affidarsi alle collezioni di @Shop, sfogliare le selezioni dei propri brand e creator preferiti, filtrare per categorie come bellezza e casa, e acquistare i look, tutti in un unico posto.

Nel corso dell’anno, verrà aggiunta una nuova tab per shop nella barra di navigazione, in modo da poter arrivare a Instagram Shop con un solo tocco.

Imprenditori, brand e creator potranno taggare i prodotti del loro Facebook Shop o catalogo prima di andare in diretta e questi verranno mostrati in fondo al video, in modo che le persone possano facilmente cliccare per saperne di più e acquistarli. La società sta iniziando a testare queste funzionalità con alcune aziende su Facebook e Instagram, e nei prossimi mesi saranno lanciate in modo più esteso.

Sono in fase di test nuove modalità per rendere più semplice ottenere premi dalle aziende, consentendo alle persone di collegare i propri programmi fedeltà, come il programma a punti del proprio bar di quartiere, all’account Facebook. Le persone potranno consultare e controllare i propri punti e premi. Gli sviluppatori stanno valutando differenti modi per aiutare le piccole imprese a creare, gestire e far conoscere un programma fedeltà su Facebook Shops.

Facebook sta anche lavorando a stretto contatto con partner come Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Channel Advisor, CedCommerce, Cafe24, Tienda Nube and Feedonomics per dare alle piccole imprese il supporto di cui hanno bisogno.

Queste aziende offrono strumenti efficaci per aiutare gli imprenditori ad avviare e gestire la loro attività e a spostarsi online. Da oggi aiuteranno le piccole imprese a costruire e far crescere i loro negozi su Facebook e a utilizzare anche gli altri nostri strumenti.