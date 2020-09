Facebook, pronta la nuova Business Suite per le Pmi

Facebook è sempre più coinvolta nel business delle Pmi in tutto il mondo (180 milioni di aziende nel mondo, di cui 25 milioni in Europa, utilizzano Facebook e le sue app ogni mese) e ancora più in Italia, dove annuncia oggi la seconda fase del programma #piccolegrandimprese, piano lanciato a luglio per supportare la ripresa e la trasformazione digitale delle piccole attività, duramente colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia da COVID-19.

Covid-19 che ha lasciato il segno, come riporta la terza edizione del Global State of Small Business Report, ricerca realizzata da Facebook con Banca Mondiale e OCSE in oltre 50 paesi (oltre 700 le aziende italiane coinvolte) da cui risulta che le Pmi italiane continuano a registrare un calo delle vendite e una riduzione sostenuta dell’occupazione.

Dai dati presentati da Facebook risulta che sono il 93% le Pmi presenti su Facebook che hanno dichiarato di essere operative a luglio 2020 (rispetto all’84 di maggio e l’88% di giugno) ma il 66% ha subito un calo delle vendite rispetto allo stesso mese dello scorso anno e il 27% ha ridotto il numero di dipendenti.

Trasformare il business in digitale sta diventando sempre più importante per le Pmi e in molte si stanno muovendo : dall’indagine emerge che il 31% delle Pmi operative su Facebook ha realizzato, nell’ultimo mese, oltre il 25% delle proprie vendite in digitale.

Un altro studio commissionato da Facebook a Deloitte a luglio, il Digital Tools Consumer Survey, dice che in Italia, il 48% dei consumatori ha incrementato gli acquisti online, modificando non solo la tipologia di prodotti acquistati, ma anche i luoghi di acquisto e il modo con cui trovare nuovi negozi o prodotti.

E anche i sistemi di pagamento online sono più utilizzati, dal 49% degli intervistati, come anche l’uso dei social network e della messaggistica online per comunicare con le imprese (il 56% ne ha incrementato l’utilizzo).

La Business Suite è l’interfaccia delle Pmi

Ecco perchè er supportare le vendite delle digitali delle Pmi Facebook ha sviluppato Facebook Business Suite, una nuova interfaccia cross-app, per aiutare le Pmi a gestire più facilmente le loro pagine o i loro profili attraverso le app di Facebook, utilizzando strumenti gratuiti e a pagamento, raccolti in un unico luogo.

Tra i vantaggi, la possibilità di risparmiare tempo e raggiungere un maggior numero di clienti pubblicando contemporaneamente su Facebook e Instagram e gestendo i post da un unico luogo.

La Suite consente di rimanere aggiornati e ricevere i messaggi, le notifiche e gli avvisi di Facebook e Instagram in un unico posto e rispondere alle richieste dei clienti. Permette anche di monitorare i risultati di business attraverso gli insight di Facebook e Instagram e scoprire cosa sta riscuotendo successo tra i clienti. La Business Suite di Facebook è stata pensata inizialmente per le Omi, ma verrà sviluppata ulteriormente per diventare l’interfaccia principale per le aziende di tutte le dimensioni.

Fase due per il progetto #piccolegrandimprese

A luglio 2020 Facebook Italia ha lanciato il progetto #piccolegrandimprese, piano articolato che include un hub online in cui trovare le iniziative dedicate alle Pmi, uno strumento di diagnosi digitale per valutare il proprio grado di digitalizzazione e ottenere un piano d’azione personalizzato e una serie di materiali di formazione gratuiti sviluppati da Facebook e dai partner del progetto, Shopify, Talent Garden e Freeformers.

Dal 24 settembre a fine dicembre 2020, #piccolegrandimprese si arricchisce con i “Facebook Business Open Days”, webinar mensili, con supporto e live-chat con gli esperti di Facebook e dei partner Shopify, Talent Garden e Freeformers, a cui le PMI interessate potranno registrarsi direttamente dall’hub online.

Alcuni dei temi che verranno affrontati dai webinar.

Come creare la propria presenza online su Facebook e Instagram

Come utilizzare i servizi di messaggistica istantanea, come Messenger e WhatsApp, per il proprio business

Gli strumenti di Instagram per il business

I vantaggi di vendere online con il supporto dalla piattaforma di e-commerce Shopify

Freeformers, azienda specializzata in formazione e tecnologia, metterà a disposizione le proprie tecniche dedicate a come far crescere il proprio pubblico tramite le strategie di marketing online

E Talent Garden, la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale, terrà training sull’innovazione per le Pmi e su come cogliere le potenzialità di business.