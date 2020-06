Facebook annuncia News: il social network entra nel settore notizie

Facebook News è il nome della nuova sezione dedicata al giornalismo del noto social network.

Al momento la nuova funzionalità riguarda gli Stati Uniti; il prodotto rappresenta il nuovo e rinnovato sforzo di Facebook nel corteggiare gli editori sulla sua piattaforma con la promessa di una maggiore distribuzione.

Il rapporto di Facebook con l’informazione è stato spesso contraddittorio e sofferto: già anni fa infatti provò una strada simile, affidandosi forse troppo precocemente agli algoritmi e finendo con dare ampio spazio a fake news senza restrizioni, fino alla chiusura del servizio nel giugno 2018.

Questa volta, Facebook sta cercando una strada diversa e più strutturata per quanto riguarda News.

Il nuovo prodotto utilizza i giornalisti per alimentare Facebook News, oltre agli algoritmi per personalizzare meglio la selezione della storia.

Gli utenti possono reagire e condividere articoli, ma non commentare. Gli utenti possono anche nascondere articoli, argomenti ed editori che non vogliono vedere, il che può diventare problematico in termini di ampliamento dell’audience da parte degli editori

Per qualificarsi per l’inclusione in Facebook News, gli editori dovranno servire un pubblico sufficientemente vasto e rispettare gli standard di integrità. Facebook non dettaglia esattamente come verrà giudicato il parametro dell’integrità, ma dichiara che terrà conto di segnali come la disinformazione identificati da fact-checker indipendenti e il clickbaiting, per esempio.

La scheda Notizie apparirà a tutti gli utenti degli Stati Uniti come un segnalibro (sotto il menu “più” a tre righe) su dispositivi, riferisce Facebook. Coloro che visitano frequentemente il segnalibro vedranno Notizie disponibili come una scheda (un pulsante nell’app Facebook) prima.

Le notifiche appariranno in alto e potrebbero includere avvisi di un video in diretta o di breaking news, come le notizie inerenti a Covid-19 o sulle proteste in seguito alla uccisione di George Floyd.

Facebook sta anche testando un servizio di notizie video, e ha introdotto una sezione di notizie locali su Facebook News. Quest’ultimo riporta migliaia di pubblicazioni locali e regionali nell’esperienza di notizie da oltre 6000 città americane.