Fabrizio Alviti è il nuovo Sales Director italia di Claroty

Claroty ha annunciato la nomina di Fabrizio Alviti in qualità di Sales Director per l’Italia.

Alviti fa il proprio ingresso in azienda per assumere il ruolo di Sales Director Italia Di Claroty, precedentemente occupato da Domenico Dominoni, che ora ricopre la carica di RVP South Europe and Middle East.

Fabrizio vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore IT, di cui 20 ricoprendo ruoli strategici legati alle vendite in alcune tra le più note aziende del settore, quali Nokia Siemens Networks, Huawei Technologies, Nuage Networks from Nokia e VMware. Entrato nel team Claroty a maggio 2024, ha dimostrato, fin da subito, le proprie comprovate capacità di leadership, la sua marcata propensione alle vendite e la sua profonda esperienza nello sviluppo di solide relazioni. L’ingresso di Fabrizio Alviti rientra nella più ampia strategia di Claroty volta ad incrementare il business con Key Customer, ossia con aziende di grandi dimensioni enterprise. Fabrizio riporterà direttamente a Domenico Dominoni.

“Sono entusiasta di essere entrato a far parte del team Claroty e contribuire ulteriormente agli ambiziosi progetti di crescita dell’azienda. Siamo sempre in prima linea nello sviluppo di soluzioni innovative e all’avanguardia che aiutino i clienti a proteggere i propri sistemi dalle moderne minacce informatiche, garantendone così il successo. Il mio obiettivo è, oltre allo sviluppo di nuove relazioni commerciali, con un particolare focus sulle aziende di grandi dimensioni, anche il consolidamento a lungo termine degli eccellenti rapporti già in essere. La fiducia accordataci dai clienti è per noi il bene più prezioso e ci impegniamo costantemente, giorno dopo giorno, per dimostrare loro che siamo all’altezza delle aspettative in noi riposte”, ha dichiarato Fabrizio Alviti.

“L’eccezionale crescita registrata dal nostro Paese in questi anni, ha spinto l’azienda a puntare molto sull’Italia e a investire nel potenziamento del team, e l’ingresso di Fabrizio ne è una concreta dimostrazione. La nostra priorità è quella di contribuire al successo dei nostri clienti attraverso l’offerta di soluzioni all’avanguardia, in grado di soddisfare le loro esigenze e le sfide sempre più complesse dettate dall’evoluzione del mercato. Per garantire tutto questo, continuiamo a selezionare i migliori talenti, che grazie alle loro competenze ci permettano di aggiungere valore al team italiano”, ha commentato Domenico Dominoni, RVP South Europe and Middle East di Claroty.