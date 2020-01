Fabbrica Intelligente, agevolazioni per le imprese del Sud Italia

Lo sviluppo delle regioni del Sud Italia è imprescindibile per l’Italia, in un contesto economico certo non dei più semplici, e la Fabbrica Intelligente è uno dei punti di passaggio per il rilancio del Paese.

Con questa consapevolezza ben presente, il Governo ha modificato il decreto del 9 marzo 2018, recante l’intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle Pmi verso la Fabbrica intelligente.

Ecco il testo del nuovo Decreto come pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 gennaio:

Visto l’art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni,

che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo’ istituire,

con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita’ alla

normativa comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018

e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, che

istituisce, nell’ambito del Programma operativo nazionale «Imprese e

competitivita’» 2014-2020 FESR e della relativa programmazione

complementare, un regime di aiuto in favore di programmi di

investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale impresa 4.0,

in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e

medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate

(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Visto, in particolare, l’art. 9, comma 3, del predetto decreto

ministeriale 9 marzo 2018 nel quale viene disposto che la prima

richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere

presentata dal soggetto beneficiario, pena la revoca delle

agevolazioni, entro 120 giorni dalla data del provvedimento di

concessione degli aiuti;

Visto, altresi’, l’art. 13, comma 1, lettera b), dello stesso

decreto ministeriale 9 marzo 2018, che prevede che le agevolazioni

concesse nell’ambito dell’intervento agevolativo sono revocate in

misura totale nel caso in cui l’impresa beneficiaria non rispetti

l’adempimento di cui al richiamato art. 9, comma 3, del decreto

ministeriale 9 marzo 2018;

Considerato che, nell’ambito del predetto decreto ministeriale 9

marzo 2018, le imprese possono presentare le richieste di erogazione

per stato di avanzamento anche sulla base di titoli di spesa non

quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato

previa adesione, da parte delle banche presso cui e’ possibile aprire

la suddetta tipologia di conto, ad un’apposita convenzione stipulata

tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria

italiana (ABI) e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.- Invitalia;

Tenuto conto che l’adesione da parte delle banche alla predetta

convenzione ha comportato, nella fase di prima applicazione

dell’intervento agevolativo, fisiologici tempi tecnici per lo

svolgimento degli adempimenti connessi alla sua predisposizione e

alla sottoscrizione tra le parti, determinando difficolta’ da parte

delle imprese beneficiarie nell’accesso immediato a tale opzione

operativa e, conseguentemente, nella realizzazione degli

investimenti;

Considerato altresi’ che il mancato rispetto degli adempimenti

connessi alla presentazione della prima richiesta di erogazione a

stato di avanzamento entro il termine di cui al richiamato art. 9,

comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018, puo’ essere

determinato anche da cause non direttamente imputabili alla volonta’

delle imprese beneficiarie quali ritardi nella consegna dei beni di

investimento agevolati da parte dei fornitori ovvero mancato

ottenimento in tempi utili delle autorizzazioni necessarie per

attivare l’unita’ produttiva oggetto dell’investimento;

Considerata l’opportunita’, ai fini del pieno utilizzo delle

risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita’»

2014-2020 FESR e della relativa programmazione complementare, di

consentire la realizzazione del piu’ ampio numero di iniziative

agevolate nell’ambito dell’intervento istituito dal decreto

ministeriale 9 marzo 2018, introducendo semplificazioni procedurali

in considerazione della complessita’ tecnica dei programmi di

investimento;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte e fermo

restando il termine di ultimazione dei programmi di investimento

fissato dal decreto ministeriale 9 marzo 2018, modificare la

disposizione di cui al richiamato art. 9, comma 3, dello stesso

decreto 9 marzo 2018, al fine di consentire alle imprese beneficiarie

la presentazione della prima richiesta di erogazione a stato di

avanzamento entro 210 giorni dalla data del provvedimento di

concessione delle agevolazioni anziche’ entro 120 giorni dalla

medesima data, fatto salvo un piu’ ampio termine per i casi in cui la

mancata presentazione dello stato di avanzamento sia riconducibile a

cause di forza maggiore, non dipendenti da volonta’, colpa o

negligenza dell’impresa beneficiaria, fermo restando il termine

previsto dal medesimo decreto ministeriale per l’ultimazione del

programma di investimento;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di semplificare le procedure di realizzazione e

conseguente rendicontazione dei programmi di investimento agevolati

nell’ambito del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro

dello sviluppo economico 9 marzo 2018 richiamato in premessa, al

medesimo provvedimento sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 9, comma 3, le seguenti parole: «entro 120 giorni

dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui

all’art. 8, comma 5.» sono sostituite dalle parole «entro 210 giorni

dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui

all’art. 8, comma 5, fatto salvo l’eventuale maggior termine connesso

a cause di forza maggiore, per i quali il mancato adempimento dipenda

da circostanze non riconducibili alla volonta’, colpa o negligenza

dell’impresa beneficiaria, fermo restando il termine per

l’ultimazione del programma di investimento di cui all’art. 5, comma

6, lettera e).»;

b) all’art. 13, comma 1, lettera b), le seguenti parole: «entro

120 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle

agevolazioni» sono sostituite dalle parole «entro 210 giorni dalla

data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatti salvi

i casi di forma maggiore di cui all’art. 9, comma 3.».

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto ministeriale

9 marzo 2018 non espressamente modificato dal presente provvedimento.

Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di

controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

