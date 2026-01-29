F5 rafforza la propria rete in Italia con un nuovo PoP a Milano

F5 amplia la propria rete globale con l’apertura di un nuovo point of presence (PoP) a Milano, già operativo, con l’obiettivo di potenziare la connettività e la sicurezza delle applicazioni distribuite in ambienti ibridi, multicloud ed edge. L’iniziativa rafforza la presenza dell’azienda nel Paese e consolida il supporto alle organizzazioni che gestiscono architetture applicative sempre più complesse e distribuite.

Il nuovo PoP estende la portata dell’Application Delivery and Security Platform (ADSP) di F5 attraverso i Distributed Cloud Services, una piattaforma cloud-native progettata per connettere e proteggere applicazioni e API garantendo prestazioni elevate e un’affidabilità di livello carrier.

Applicazioni e API al centro delle nuove sfide di sicurezza

“Oggi le organizzazioni gestiscono migliaia di applicazioni collegate da API che si estendono tra architetture tradizionali e moderne, distribuite su più cloud, SaaS, data center on-premises e siti edge. Allo stesso tempo, le applicazioni sono diventate la porta d’ingresso della criminalità informatica, e le API sono sempre più spesso oggetto di attacchi. Ottimizzati per garantire connettività e sicurezza delle app, i nostri PoP si distinguono per la capacità di unificare più servizi, sia per applicazioni monolitiche che a microservizi. Questo approccio semplifica radicalmente la gestione, la sicurezza e la connettività di rete di app e API su infrastrutture distribuite. Poter gestire e proteggere i carichi di lavoro applicativi attraverso un PoP F5 rappresenta un enorme vantaggio per i nostri clienti attuali e futuri nella regione”, dichiara Alix Leconte, VP Region South di F5.

In questo contesto, il PoP di Milano diventa un nodo strategico per migliorare la latenza, la resilienza e la protezione delle applicazioni, rispondendo alle esigenze di imprese che operano su più cloud e devono garantire continuità operativa e sicurezza avanzata.

Un investimento strategico per il mercato italiano

“L’apertura di un nuovo PoP a Milano rappresenta un passo significativo per F5 in Italia: una conferma del nostro impegno nel supportare le aziende locali nel percorso verso architetture distribuite, sicure e altamente performanti. La nostra presenza rafforzata consente di offrire alle imprese italiane una connettività più veloce, una protezione più solida e una gestione semplificata dei carichi di lavoro multicloud ed edge, in un contesto in cui innovazione e sicurezza non sono più semplici obiettivi, ma i veri motori della competitività”, dichiara Paolo Capomasi, Country Manager di F5 per l’Italia.

L’infrastruttura si inserisce in una strategia più ampia di prossimità ai clienti, elemento chiave per supportare casi d’uso edge e applicazioni sensibili alla latenza.

Distributed Cloud Services e capacità del PoP

I Distributed Cloud Services costituiscono una componente centrale dell’ADSP di F5 e includono funzionalità di routing cloud-native, terminazione SD-WAN, bilanciamento del carico, sicurezza multilivello, orchestrazione applicativa basata su Kubernetes e un gateway applicativo distribuito a livello globale.

Ogni PoP della rete globale F5, incluso quello di Milano, offre una capacità di rete superiore ai 15 Tbps su backbone privato dedicato e ridondante, con connessioni di transit e peering multiple per garantire collegamenti diretti tra cloud pubblici, cloud privati, ambienti edge e operatori di telecomunicazioni. L’architettura consente inoltre di estendere i servizi direttamente nei cloud o nei data center dei clienti, permettendo l’offload di carichi di lavoro ad alte prestazioni o sensibili alla latenza tramite un piano di controllo distribuito.

Dal punto di vista della sicurezza, il PoP fornisce protezione DDoS globale dal livello L3 al livello L7, firewall di rete e sistemi di rilevamento basati su anomalie per prevenire attacchi ai livelli L3 e L4. La sicurezza applicativa è garantita da una combinazione di threat feed, signature matching e tecniche avanzate algoritmiche e di intelligenza artificiale e machine learning, a tutela di API e applicazioni sia contro minacce provenienti da Internet pubblico sia da contesti interni. A questo si affianca un livello di sicurezza fisica assicurato da rigorose procedure di accesso nelle strutture di colocation che ospitano i PoP.

Una piattaforma per la distribuzione e la sicurezza delle applicazioni

Con oltre trent’anni di esperienza, F5 si posiziona come fornitore di riferimento nella distribuzione e nella sicurezza delle applicazioni, con una piattaforma pensata per operare in ambienti on-premises, cloud, edge e ibridi. L’apertura del PoP di Milano rafforza ulteriormente questa strategia, offrendo alle aziende italiane un’infrastruttura locale in grado di supportare la crescita delle applicazioni distribuite e di rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza e affidabilità.

Leggi tutti i nostri articoli su F5