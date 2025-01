F5 presenta l’assistente AI per ottimizzare la gestione dei Distributed Cloud Services

F5 ha annunciato il lancio di un innovativo assistente AI pensato per offrire agli utenti una visibilità sulle reti migliorata e un controllo avanzato sulla sicurezza.

Integrato nei Distributed Cloud Services di F5, l’assistente AI supporta i team SecOps e NetOps nel monitoraggio dell’attività di rete, nella comprensione dei modelli di attacco e nell’implementazione delle azioni raccomandate.

Addestrato sui dati degli eventi dell’intera rete globale di F5, l’assistente AI semplifica la supervisione e la sicurezza delle applicazioni, gestendo rapidamente compiti complessi e garantendo una solida postura di sicurezza.

Oggi le organizzazioni continuano ad adattarsi alla gestione di app e API su reti sempre più complesse e distribuite. Secondo il report “State of Application Strategy 2024” di F5, l’88% delle organizzazioni adotta un modello ibrido, con il 38% che opera su sei diversi modelli, rispetto al 20% del 2023.

“Mai come oggi le app e le API da gestire sono così numerose, e la superficie di ambienti di distribuzione così ampia da monitorare. Per questo i team SecOps e NetOps hanno bisogno di strumenti adeguati per essere al passo con le minacce alla rete. Il nostro assistente AI è stato sviluppato per rispondere a queste esigenze”, ha dichiarato Pranav Dharwadkar, VP of Product Management di F5. “L’assistente AI opera dove i team umani non possono arrivare, attingendo a insight e dati di addestramento da organizzazioni di tutto il mondo che affrontano le stesse minacce. È altamente personalizzabile, offrendo report dettagliati, insight mirati e suggerendo azioni concrete.”

Le funzionalità principali dell’assistente AI di F5

Query intelligenti per analizzare lo stato e la sicurezza del sito attraverso distribuzioni multi-cloud. Le query possono essere personalizzate con prompt semplici o avanzati;

Sintesi avanzate e istantanee degli eventi di sicurezza, che classificano attacchi e rischi, fornendo analisi critiche basate su ampi volumi di dati;

Risposte rapide in caso di minacce zero-day, con supporto per identificare e analizzare i modelli di traffico malevolo;

Raccomandazioni pratiche che aiutano gli utenti a identificare le minacce emergenti e implementare le mitigazioni necessarie, come regole di esclusione o blocchi su indirizzi malevoli;

Automazione dei task di sicurezza e di rete per migliorare l’efficienza operativa e permettere ai team di concentrarsi su attività strategiche.

L’assistente AI è alimentato dalla piattaforma AI Data Fabric di F5 e offre un’interfaccia di linguaggio naturale. Gli utenti dei Distributed Cloud Services di F5 possono accedervi direttamente dalla console.

“Siamo consapevoli di quanto i team di rete e sicurezza siano oggi sotto pressione”, ha aggiunto Dharwadkar. “Il nostro assistente AI agisce come un vero e proprio partner intelligente, riducendo i tempi di risposta da giorni a minuti, proteggendo gli asset critici e risolvendo rapidamente le violazioni. Questo lancio rappresenta un ulteriore passo nell’impegno di F5 per integrare l’AI nelle sue soluzioni di sicurezza e distribuzione applicativa, supportando i clienti in ogni fase del loro percorso verso l’adozione di questa tecnologia. Crediamo fermamente che i team di rete e sicurezza trarranno benefici dall’integrazione costante dell’AI nei flussi di lavoro, permettendo loro di utilizzare le risorse in modo efficiente e rispondere rapidamente alle minacce più importanti.”