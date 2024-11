F5 introduce AI Gateway per gestire e proteggere l’aumento del traffico AI e la richiesta di applicazioni

F5 ha annunciato l’early access a F5 AI Gateway, con l’obiettivo di semplificare le interazioni tra applicazioni, API e large language models (LLM) che guidano l’adozione dell’AI nelle aziende. Questa potente soluzione containerizzata ottimizza le prestazioni, l’osservabilità e le capacità di protezione, il tutto a costi ridotti. Integrato nel portafoglio di F5, AI Gateway offre ai team di sicurezza e operations un percorso fluido e senza interruzione verso l’adozione dei servizi di AI grazie a una qualità dei dati in uscita significativamente migliorata e a una superiore esperienza utente.

Secondo il Report State of AI Application Strategy di F5, il 75% delle aziende sta implementando strumenti di AI. Sebbene i servizi di AI, come tutte le applicazioni moderne, siano principalmente forniti e utilizzati tramite API, le aziende coinvolte devono affrontare molte sfide aggiuntive tipiche di queste nuove architetture, senza dimenticare le sfidanti esigenze di scalabilità di applicazioni e servizi di AI. Ad esempio, l’efficienza delle operazioni richiede un attento monitoraggio di metriche sempre più rilevanti, come i costi di calcolo delle GPU e la reattività del sistema, oltre alle emergenti problematiche di conformità normativa.

“Gli LLM stanno sbloccando nuovi livelli di produttività ed esperienze utente migliorate per i clienti, ma richiedono anche una supervisione e un’ispezione profonda al momento dell’inferenza, nonché maggiori difese contro nuovi tipi di minacce”, ha dichiarato Kunal Anand, Chief Innovation Officer di F5. “Rispondendo a questi nuovi requisiti e integrandoci con le soluzioni affidabili di F5 per la gestione del traffico API, consentiamo ai clienti di distribuire con fiducia ed efficienza le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale in un panorama di minacce sempre più esteso”.

Per funzionare nel mondo reale, le soluzioni di intelligenza artificiale richiedono richieste, risposte e interazioni tempestive ottimizzate in un intero ecosistema di dati. F5 AI Gateway osserva, ottimizza e protegge un vasto numero di variabili sia degli utenti che automatizzate per offrire riduzioni dei costi, mitigare le minacce e garantire la compliance alle normative.

La soluzione di AI Gateway di F5 è progettata per supportare i clienti e le loro applicazioni nel momento più opportuno del loro percorso verso l’adozione e l’implementazione dell’intelligenza artificiale. F5 AI Gateway può essere implementato in qualsiasi cloud o data center, integrandosi nativamente con le piattaforme NGINX e BIG-IP di F5 per sfruttare i servizi leader di F5 per la sicurezza e la distribuzione delle app in implementazioni tradizionali, multicloud o edge. Inoltre, l’estensibilità aperta della soluzione consente alle aziende di sviluppare e personalizzare la sicurezza programmabile e i controlli applicati da F5 AI Gateway. Questi processi possono essere facilmente aggiornati e applicati dinamicamente per garantire l’immediata aderenza ai criteri di sicurezza e ai mandati di conformità.

“Le applicazioni basate sull’AI diventeranno una pietra miliare per quasi tutte le aziende e le organizzazioni nei prossimi anni”, ha dichiarato Shari Lava, Senior Director, AI and Automation di IDC. “L’introduzione da parte di F5 di un gateway AI nel suo stack di servizi applicativi consente ai clienti di avere una maggiore flessibilità nella costruzione della struttura delle applicazioni AI, pur disponendo di una maggiore protezione e ottimizzazione dei modelli.”

I vantaggi offerti da F5 AI Gateway

Garantisce l’applicazione dei criteri di sicurezza e compliance con il rilevamento automatico e la correzione dei rischi identificati nella OWASP Top Ten per le applicazioni LLM.

Elimina i task duplicati dagli LLM con il caching semantico, migliorando l’esperienza dell’utente e riducendo i costi operativi.

Semplifica i processi di integrazione, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale piuttosto che sulla gestione di infrastrutture complesse.

Ottimizza il load balancing, l’instradamento del traffico e la limitazione della velocità per gli LLM locali e di terze parti per mantenere la disponibilità del servizio e migliorare le prestazioni.

Fornisce un’unica interfaccia API che gli sviluppatori possono utilizzare per accedere al modello di intelligenza artificiale di loro scelta.

“AI Gateway di F5 è parte integrante della nostra strategia AI”, ha dichiarato Austin Geraci, CTO di WorldTech IT. “Con questa tecnologia, i nostri clienti sono in grado di sviluppare applicazioni AI sia interne che esterne, capaci di gestire un’ondata di richieste senza compromettere le prestazioni del sito e dell’applicazione. F5 offre funzionalità di sicurezza e di distribuzione delle applicazioni leader del settore per accelerare le esperienze di intelligenza artificiale su scala. Con AI Gateway, il caching semantico e l’instradamento intelligente del traffico rappresentano da soli un significativo risparmio sui costi, e l’unificazione dei servizi F5 farà risparmiare ai clienti centinaia di ore di lavoro di integrazione”.