F5 innova la sicurezza e il delivery di applicazioni e API con intelligenza artificiale

Durante l’AppWorld, l’evento leader sulla sicurezza e il delivery delle applicazioni, F5 Networks ha lanciato innovative funzionalità per semplificare la protezione e la gestione dell’ecosistema in espansione di applicazioni e API, fondamentali nelle esperienze digitali odierne.

Capitalizzando l’intelligenza artificiale per potenziare la crescita delle applicazioni e delle API, F5 sta implementando l’analisi avanzata e il testing delle API in F5 Distributed Cloud Services, configurandosi come la più avanzata piattaforma di sicurezza API pronta per l’AI nel mercato. L’azienda ha anche esteso l’uso dell’intelligenza artificiale nel suo portfolio, introducendo funzioni smart per una difesa efficace contro le minacce avanzate e per una gestione semplificata degli ambienti applicativi multicloud.

François Locoh-Donou, CEO di F5, sottolinea l’importanza di ridurre la complessità e di affrontare la crescente insidiosità delle minacce: “In un panorama già complesso e in continua evoluzione, l’aggiunta di AI pone nuove sfide. La nostra missione è alleggerire questo carico, permettendo ai clienti di focalizzarsi sul loro core business. Le nuove funzionalità garantiscono una preparazione all’AI, facilitando la sicurezza e il deployment delle app e delle API, ovunque si trovino.”

L’imminente report di F5 “State of Application Strategy 2024” evidenzia che l’88% delle aziende distribuisce app e API in più ambienti, riconoscendo che non esiste un unico cloud ideale per ogni applicazione, ma che piuttosto soluzioni ibride e multicloud offrono la flessibilità richiesta per le moderne esperienze digitali. La ricerca mostra anche che il 38% delle organizzazioni gestisce le proprie applicazioni in sei o più ambienti diversi, raddoppiando rispetto all’anno precedente. Questo incremento di complessità espande la superficie di attacco, aumentando i rischi per le aziende.

I vantaggi dei distributed cloud services di F5 per la sicurezza API

Minimizzazione dei Rischi: Identificazione precoce delle vulnerabilità e applicazione di policy stringenti per le nuove API.

Identificazione precoce delle vulnerabilità e applicazione di policy stringenti per le nuove API. Governance e Conformità: Reportistica in tempo reale per una governance chiara e per il supporto dei team di sicurezza operativa e dei CISO.

Reportistica in tempo reale per una governance chiara e per il supporto dei team di sicurezza operativa e dei CISO. Scoperta di API: Rilevamento di API non gestite o di terze parti, sia all’interno del codice applicativo che tramite la telemetria.

Rilevamento di API non gestite o di terze parti, sia all’interno del codice applicativo che tramite la telemetria. Soluzione Unificata: Una singola piattaforma per la scoperta delle API e l’applicazione di protocolli, policy e configurazioni dallo sviluppo al runtime.

Chris Steffen, Vice President of Research presso EMA, enfatizza l’importanza di proteggere le connessioni vitali per i processi aziendali in un mondo interconnesso, evidenziando il valore di una soluzione di sicurezza API end-to-end consolidata nell’era dell’intelligenza artificiale.

F5 si impegna a offrire soluzioni che riducono la complessità e i rischi, consentendo alle aziende di avanzare con sicurezza nell’era digitale guidata dall’intelligenza artificiale.