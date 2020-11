F2D, gestione Hr e amministrazione as-a-service per Pmi e startup

F2A ha annunciato F2D, una digital-platform italiana per servizi di outsourcing per il Personale e l’Amministrazione dedicata a PMI e Start-up.

Nel mercato dell’esternalizzazione dei servizi, o Business Process Outsourcing (BPO), si sta assistendo a due importanti fenomeni: da una parte l’avvicinamento dei grandi player alle piccole e medie imprese, oggi presidiate dagli studi specialistici, dall’altra l’ingresso di realtà native digitali, spesso internazionali, che propongono soluzioni smart, scalabili ma dedicate solo a specifiche aree aziendali.

Complice il particolare momento storico, si nota anche un interessante trend di crescita degli acquisti online B2B, indice di un progressivo cambiamento delle abitudini delle aziende, sempre più consapevoli delle potenzialità del mondo digitale.

È proprio in questo contesto che matura in F2A l’idea di creare una piattaforma unica in Italia che, in puro stile ecommerce, permetta di acquistare online servizi in outsourcing per la gestione dell’impresa.

Riservata esclusivamente alle Pmi, cuore pulsante dell’economia italiana e 92% delle aziende attive, e alle Start-up, imprese digitali per eccellenza, F2D rappresenta una novità di un settore sino ad ora prettamente offline.

Con F2D, le aziende possono accedere in modo agile, rapido, integrato a servizi per il Personale e l’Amministrazione come la gestione delle risorse umane, l’elaborazione delle buste paga, la contabilità e molto altro.

Grazie infatti ad un network selezionato di partner, start-up e piccole imprese hanno l’opportunità di ottenere anche evolute soluzioni in ambito legale, formativo o marketing, per citarne alcune.

PMI e start-up hanno quindi un punto di riferimento unico a cui affidare la gestione dell’impresa per essere finalmente libere di focalizzarsi sul proprio core business. Avere un solo interlocutore che garantisce servizi vantaggiosi senza rinunciare all’efficienza operativa, alla qualità e alla competenza consente, infatti, di risparmiare tempo prezioso da dedicare alle attività definite “mission critical”.

Hanno già aderito al progetto in qualità di partner 2AGroup, Doppia Elica, DoubleYou, iSapiens, JurisNet, Zucchetti Axess TMC e altre soluzioni sono in fase di rilascio per garantire un’offerta selezionata e ampia di servizi utili alle aziende.