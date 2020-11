F-Secure, la protezione cloud per Office 365

Secondo F-Secure, con l’evoluzione dei servizi e il passaggio da soluzioni on premise a quelle in cloud, anche i metodi utilizzati dagli attaccanti e i loro obiettivi si sono evoluti.

Oggi, tramite l’accesso all’account email di un utente, è possibile arrecare danni ingenti all’intera organizzazione. Infatti, si è registrato un netto incremento degli attacchi ai danni dei servizi di posta elettronica basati su cloud, come Microsoft Office 365.

La soluzione F-Secure Cloud Protection for Microsoft Office 365 aiuta le organizzazioni a mitigare i rischi della posta elettronica aziendale fornendo una protezione efficace dalle minacce per Microsoft Office 365 contro attacchi di phishing sempre più sofisticati e contenuti malevoli. La perfetta integrazione cloud-to-cloud elimina la necessità di middleware o costose attività IT, rendendo F-Secure Cloud Protection una soluzione conveniente e facile da gestire.

F-Secure Cloud Protection for Microsoft Office 365 fornisce funzionalità di sicurezza che mitigano i rischi legati a file e URL condivisi con Office 365. Ogni volta che un utente riceve o crea un elemento di Outlook, come mail, appuntamenti, attività, contatti, o nota nella propria casella di posta, la soluzione analizza tutti gli allegati e i collegamenti inclusi alla ricerca di eventuali contenuti malevoli, tra cui malware, trojan, ransomware o phishing.

La soluzione fornisce anche report dettagliati, analytics avanzati ed eventi di sistema per garantire più velocemente risposta alle potenziali minacce identificate. F-Secure Cloud Protection per Microsoft Office 365 comprende un portale gestionale per l’amministrazione quotidiana e un backend che utilizza F-Secure Security Cloud per analizzare gli elementi di Microsoft Office 365 alla ricerca di file e URL malevoli.

Non è necessario installare alcun software aggiuntivo o apportare modifiche alla configurazione di rete per iniziare a utilizzare la soluzione. F-Secure Security Cloud utilizza l’analisi dei contenuti su più fasi in un processo graduale innescato dal profilo di rischio del contenuto. Inoltre, i file ad alto rischio sono sottoposti ad un’analisi più approfondita con la nostra tecnologia di cloud sandboxing, progettata per prevenire attacchi malware zero-day e altre minacce avanzate.