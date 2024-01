Extreme Networks nomina Monica Kumar a Chief Marketing Officer

Extreme Networks annuncia la nomina di Monica Kumar a Executive VP e Chief Marketing Officer (CMO). Kumar vanta una lunga esperienza nel marketing B2B, e ha la capacità di accelerare la crescita grazie alla differenziazione dei prodotti e alle strategie di go-to-market in grado di incrementare i profitti. Guiderà l’organizzazione di marketing globale dell’azienda e riporterà al Presidente e CEO di Extreme, Ed Meyercord.

Kumar ha una profonda conoscenza tecnica e di settore del cloud computing enterprise e una solida esperienza nella semplificazione di portafogli di prodotti e soluzioni. In qualità di CMO, lavorerà per continuare a far crescere il marchio e la proposta di valore di Extreme attraverso nuove iniziative di go-to-market, e per espandere la penetrazione sul mercato attraverso partnership strategiche.

“Monica è una combinazione perfetta tra conoscenze tecniche e commerciali, con un talento speciale nel guidare iniziative di impatto che aumentano l’acquisizione di clienti e la crescita dei ricavi”, ha dichiarato Ed Meyercord, Presidente e CEO di Extreme. “Extreme ha una serie di soluzioni molto differenziate; abbiamo scosso lo status quo del settore del networking e stiamo guadagnando quote di mercato. La capacità di Monica di trasformare le aziende hardware in aziende SaaS di successo che generano ricavi ricorrenti sarà fondamentale per ampliare la nostra posizione di leadership nel cloud networking”.

Prima di Extreme, Kumar ha ricoperto il ruolo di CMO presso Hitachi Vantara, dove ha guidato con successo una strategia di semplificazione dei prodotti che ha riunito il portafoglio di prodotti di archiviazione dati dell’azienda in un’unica piattaforma di facile consumo, scalabile e resiliente. Inoltre, ha contribuito in modo determinante al lancio della nuova strategia e della narrativa del marchio Hitachi, che ha favorito la conoscenza, l’acquisizione di clienti e la crescita a lungo termine.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di SVP of Marketing and Cloud go-to-market presso Nutanix e ha trascorso più di 20 anni presso Oracle ricoprendo diversi ruoli di marketing. Sia in Nutanix che in Oracle, Kumar ha contribuito in modo determinante all’evoluzione di entrambe le organizzazioni da aziende tradizionali di hardware a fiorenti aziende che offrono software in abbonamento. Kumar è un membro attivo del consiglio di amministrazione di UPWARD Women e City Year San Jose/Silicon Valley, nonché membro fondatore di Neythri Futures Fund, un primo fondo storico con la missione di aumentare la diversità nell’ecosistema del venture capital.

Monica Kumar, CMO di Extreme, ha dichiarato: “Extreme ha lasciato il segno nel settore riducendo la complessità e sviluppando un approccio innovativo, flessibile e semplice per consentire ai clienti di sviluppare e gestire le proprie reti attraverso il cloud. In questo momento abbiamo la possibilità di crescere ulteriormente e consolidare la nostra posizione di leadership sul mercato, e questo inizia con la centralità del cliente e con un ecosistema di partner dinamico”.