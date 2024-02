Extended reality, LG annuncia la collaborazione con Meta

LG intensifica la collaborazione strategica con Meta, con lo scopo di accelerare le proprie iniziative nel campo dell’Extended Reality (XR). L’obiettivo è quello di sfruttare i punti di forza di entrambe le aziende – tra cui prodotti, contenuti, servizi e piattaforme – per portare innovazione nella customer experience all’interno del fiorente mercato dello spazio virtuale.

I vertici di LG, tra cui il CEO William Cho e il presidente della divisione Home Entertainment Park Hyoung-sei, hanno incontrato il fondatore e CEO di Meta, Mark Zuckerberg, presso le LG Twin Towers di Yeouido a Seoul. L’incontro è avvenuto in occasione del tour di Zuckerberg in Asia.

Durante la sessione, durata due ore, si è discusso di strategie commerciali, facendo emergere considerazioni sullo sviluppo di dispositivi XR di ultima generazione. Il CEO Cho, che ha provato il visore Meta Quest 3 e gli occhiali smart Ray-Ban Meta, ha espresso profondo interesse per le soluzioni tecnologiche avanzate di Meta, focalizzandosi in particolare sui modelli linguistici dell’azienda e sul suo potenziale per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi.

Combinando la piattaforma Meta con le proprie capabilities su contenuti e servizi nel settore TV, LG prevede di creare un ecosistema unico e distintivo nel campo dell’extended reality, che rappresenta una delle nuove aree di business dell’azienda. Inoltre, il core tecnologico di Meta unito alle capacità all’avanguardia di LG in termini di prodotto e qualità, promettono sinergie significative nello sviluppo dei dispositivi XR di prossima generazione.

Questi ultimi sono dispositivi personali di prossima generazione in grado di superare i limiti degli schermi mobile per quanto riguarda immersività e intuitività. Inoltre, i dispositivi wearable offrono il potenziale per ampliare notevolmente le interazioni con gli utenti. Il CEO Cho ha dichiarato: “Crediamo che i dispositivi personali di prossima generazione in ambito Extended Reality siano una grande opportunità di business”.

Negli ultimi anni LG ha concentrato in modo strategico le proprie risorse in aree di sviluppo promettenti per le quali è prevista una crescita elevata, scegliendo di ridurre i business marginali in base alle dinamiche di mercato e a valutazioni strategiche. La collaborazione con Meta è in linea con questa strategia volta a promuovere innovazioni nella customer experience virtuale, anticipando il pieno sviluppo del mercato XR.

L’anno scorso LG ha presentato la propria Vision 2030, delineando l’obiettivo di lungo termine di diventare una Smart Life Solution Company in grado di migliorare e ampliare le esperienze che offre alle persone in vari ambiti tra cui la casa, gli spazi commerciali, la mobilità e gli spazi virtuali.

Proprio con l’obiettivo di accelerare la creazione di nuove iniziative in ambito virtuale, alla fine dello scorso anno è stata istituita la business unit eXtended Reality (XR) all’interno della divisione Home Entertainment.