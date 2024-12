Exprivia acquisisce Present: nasce una importante realtà ICT per la trasformazione digitale in Italia

Exprivia annuncia l’acquisizione del 100% del capitale del Gruppo Present. L’operazione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita per linee esterne previsto dal piano industriale di Exprivia e segue la recente uscita da Borsa Italiana.

L’integrazione tra Exprivia e Present dà vita a un player ICT di primo piano a supporto della trasformazione digitale del Paese. La nuova realtà conta un organico complessivo di quasi 4.000 professionisti e un fatturato stimato pro-forma superiore ai 320 milioni di euro, con un incremento di oltre il 50%.

Il Gruppo Present è una realtà consolidata nel settore ICT con un focus sia sulle infrastrutture sia sulle applicazioni e una specializzazione nell’erogazione di servizi gestiti. Grazie al know-how sviluppato in oltre 30 anni di presenza sul mercato, l’azienda ha ottenuto nel 2023 ricavi per circa 115 milioni di euro. Con oltre 1.200 dipendenti, è una realtà radicata a Milano e a Torino, con sedi a Roma, Bologna, Verona, Padova, Perugia, Napoli, Palermo oltre che all’estero, a Londra. Present annovera tra i suoi clienti primarie realtà che operano nell’ambito bancario, automotive, assicurativo, industriale e della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo gruppo integrato si pone come punto di riferimento dell’innovazione tecnologica, offrendo soluzioni avanzate, basate sulle moderne piattaforme di elaborazione dei dati e sull’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è supportare la trasformazione digitale delle aziende attraverso tecnologie di cloud computing, sistemi evoluti per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), e strumenti per l’automazione che raccolgono ed elaborano informazioni provenienti da dispositivi connessi (IoT). Il gruppo proporrà anche la gestione e l’implementazione di infrastrutture digitali, integrate con avanzate soluzioni di cybersecurity, occupandosi interamente delle operazioni tecnologiche dei clienti, affinché questi possano concentrarsi sul proprio core business.

L’operazione rafforza la posizione di Exprivia in alcuni settori strategici del mercato ICT già storicamente presidiati, dando vita -in particolare- ad uno tra i primi system integrator SAP a livello nazionale. Inoltre, favorisce l’espansione geografica e un ampliamento del portafoglio dei progetti innovativi con soluzioni personalizzate per clienti nazionali e internazionali. Con questa operazione, infatti, Exprivia moltiplica la presenza nel nord Italia e rafforza il proprio radicamento su scala nazionale.

“L’acquisizione del Gruppo Present dà l’avvio ad una fase nuova e rappresenta una tappa importante nel nostro percorso di crescita, oltre che un momento di grande arricchimento. Questa operazione ci consente, infatti, di integrare competenze che amplificano la nostra capacità di innovare e di affrontare con ancora maggiore incisività le sfide della trasformazione digitale – dichiara Domenico Favuzzi, presidente e AD di Exprivia. Present porta in dote un patrimonio unico di esperienza nella gestione dell’IT e un radicamento territoriale che apre nuove prospettive, sia geografiche sia di mercato. Guardiamo al futuro con fiducia e ambizione, consapevoli che questa unione non comporta solo una crescita numerica, ma un’opportunità di evoluzione per tutti noi: persone, clienti e partner. Insieme, costruiremo una Exprivia ancora più forte, capace di essere tra i gruppi protagonisti del panorama tecnologico internazionale”.

“Il passaggio di Present nel Gruppo Exprivia – aggiunge Antonio Giugliano, presidente di Present – rappresenta un’importante evoluzione strategica con l’obiettivo di creare un player di assoluto valore nel mercato ICT mediante l’apporto di nuovi asset di competenze e risorse, che andranno ulteriormente ad arricchire l’offerta di Exprivia”. “Siamo convinti – commenta Giovanni Maggioni, vice presidente di Present – che il nuovo assetto operativo fornirà a tutto il personale di Present la possibilità di valorizzare le proprie competenze per poter affrontare con maggior efficacia le sfide di un mercato in continuo cambiamento”.

Exprivia, ai fini dell’operazione, si è avvalsa del supporto di Kitra Advisory in qualità di financial advisor, dello studio legale Clifford Chance come lead counsel, della società di revisione BDO per gli aspetti di due diligence contabile e giuslavoristica, e dello studio AndPartners per gli aspetti fiscali. Contestualmente i soci di Present, ai fini dell’operazione, si sono avvalsi di Intermonte in qualità di financial advisor e dello Studio Paroli Fossa e Associati per gli aspetti legali e di compliance.

Il perfezionamento dell’operazione Exprivia – Present resta subordinato alle necessarie autorizzazioni Golden Power da parte delle autorità competenti.