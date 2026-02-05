ExpertCenter PB64, il mini PC ASUS per imprese, sanità e retail

ASUS amplia la propria offerta business con ExpertCenter PB64, un mini PC da 1,35 litri progettato per portare prestazioni di livello desktop in contesti professionali dove spazio, affidabilità e continuità operativa sono fattori critici. Basato su processori Intel Core Ultra (Serie 2) e grafica Intel, il nuovo sistema si posiziona come piattaforma flessibile per aziende, strutture sanitarie e ambienti retail che richiedono potenza di calcolo, ampia connettività e facilità di gestione IT. 

Prestazioni desktop in un formato compatto

Il cuore dell’ExpertCenter PB64 è rappresentato dalle CPU Intel Core Ultra (Serie 2), con supporto a processori da 35 a 65 watt. Secondo i dati dichiarati, il sistema è in grado di offrire prestazioni multithread fino a 1,29 volte superiori rispetto alla generazione precedente, un elemento rilevante per carichi di lavoro business che spaziano dalla produttività avanzata alla gestione di applicazioni verticali. Il supporto a memorie DDR5 fino a 6.400 MHz e a tre unità di archiviazione, inclusi due SSD PCIe Gen 4, consente di costruire configurazioni orientate sia alla velocità di accesso ai dati sia alla capacità complessiva.

Progettazione orientata a flessibilità e aggiornabilità

Con dimensioni di 175 x 175 x 44,2 millimetri, l’ExpertCenter PB64 è pensato per essere installato anche in spazi ridotti, inclusi chioschi digitali e soluzioni di digital signage. La compatibilità VESA e il supporto di montaggio in dotazione ampliano le possibilità di installazione, mentre il design toolless dello chassis facilita gli interventi di upgrade su memoria e storage. La disponibilità in due colorazioni, nero e bianco, risponde anche a esigenze di integrazione estetica in ambienti aperti al pubblico come punti vendita e strutture sanitarie.

Connettività estesa per ambienti professionali

Uno degli elementi distintivi del nuovo mini PC è la dotazione di porte I/O. ExpertCenter PB64 mette a disposizione otto porte USB ad alta velocità, distribuite tra pannello anteriore e posteriore, e una porta aggiuntiva configurabile che può essere adattata a diversi scenari operativi, includendo opzioni come HDMI, VGA, DisplayPort, COM o LAN. Il sistema supporta fino a quattro display 4K UHD attraverso DisplayPort, USB4 Type-C e porta configurabile, un aspetto chiave per applicazioni multi-schermo in ambito retail e industriale.

Connettività wireless e sicurezza integrata

Sul fronte wireless, il mini PC integra Intel Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, pensati per garantire connessioni stabili e ad alte prestazioni anche in contesti con numerosi dispositivi collegati, come sale riunioni, ambienti industriali e spazi retail. In termini di sicurezza fisica e logica, la presenza dello slot Kensington lock e di un allarme di intrusione sullo chassis risponde alle esigenze di protezione dei dispositivi e dei dati, particolarmente rilevanti in ambito aziendale e sanitario.

Affidabilità 24/7 e gestione IT centralizzata

ExpertCenter PB64 è progettato per operare in modo continuativo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I test di conformità agli standard militari MIL-STD-810H attestano la resistenza del sistema a condizioni ambientali difficili, come temperature estreme, vibrazioni e umidità. A questo si affianca il programma ASUS Corporate Stable Model, che garantisce una roadmap di prodotto stabile, disponibilità di fornitura fino a 36 mesi e preavviso di fine vita. Le aziende che aderiscono al programma possono inoltre accedere all’edizione CSM di ASUS Control Center, la piattaforma di gestione IT centralizzata per il monitoraggio e il controllo dei dispositivi enterprise.

Un’offerta coerente con le esigenze del mercato italiano

Nel contesto italiano, caratterizzato da una forte presenza di PMI e da una crescente digitalizzazione di sanità e retail, ExpertCenter PB64 si inserisce come soluzione pensata per semplificare la gestione dell’infrastruttura IT senza rinunciare alle prestazioni. La combinazione di potenza desktop, formato compatto, connettività estesa e supporto a lungo termine risponde alle esigenze di organizzazioni che cercano sistemi affidabili, scalabili e facilmente integrabili nei processi esistenti.

