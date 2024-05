Experian Hub, l’ecosistema cresce con l’ingresso di Google Cloud, AWS e Microsoft

Experian, azienda globale di dati e analytics, annuncia un importante ampliamento del suo ecosistema Experian Hub, accogliendo tra i suoi partner aziende di caratura mondiale come AWS, Google Cloud e Microsoft.

Experian Hub è l’incubatrice di innovazione tecnologica che unisce le capacità di vision delle aziende leader di mercato e le ambizioni delle fintech più all’avanguardia per creare sinergie volte a diffondere l’innovazione nel settore finanziario a beneficio dei consumatori, mantenendo la competitività in un mercato in costante mutamento.

Questa ulteriore espansione dell’ecosistema Experian – sottolinea l’azienda – mira a promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative basate su IA generativa, tra sfide normative ed evoluzione delle abitudini di acquisto e utilizzo del credito.

L’evoluzione del mercato finanziario verso un ecosistema Data Tech è al centro delle discussioni dell’Experian Hub, evento esclusivo in corso oggi a Milano, che promuove un confronto tra attori del credito e dell’innovazione sul futuro del mercato finanziario.

“L’evoluzione di Experian è stata costante e ha portato l’azienda a un punto di svolta”, commenta Armando Capone, CEO Experian Italia: “Da tradizionale ‘credit bureau’, negli anni ci siamo trasformati in una forza globale, capace di guidare l’innovazione nei dati e nelle analisi. La nostra storia va oltre il ruolo classico, identificando e alimentando opportunità uniche nel panorama delle tecnologie avanzate e degli analytics. Ma questo è solo l’inizio: continuiamo a evolverci, restando fedeli al nostro impegno di comprendere la sempre crescente mole di dati generati da aziende e consumatori e ridefinire continuamente il nostro ruolo in un panorama del credito in costante evoluzione. Si tratta di una sfida che non potremmo cogliere senza il supporto dei nostri partner qualificati e senza la costante fiducia dei nostri clienti”.

L’espansione dell’ecosistema Experian Hub e l’adozione costante di tecnologie innovative come l’AI generativa evidenziano l’impegno di Experian nell’accelerazione del progresso tecnologico per l’evoluzione del settore del credito grazie anche alla collaborazione con business partner come Cerved, Keyless, Fairtile, Mitek, Salt Edge e Virtus Flow.

L’evento Experian Hub vede anche il contributo di esperti accademici e imprenditori del mondo del banking & finance: Chiara Frigerio, Segretaria Generale di Cetif, il più grande Centro di ricerca universitario italiano specializzato nel settore Finance dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presenta un outlook sul digital lending per i prossimi anni, mentre Alessandro Profumo e Stefano Quintarelli, Partner e General Partner di Rialto Venture Capital, delineano le prospettive del mercato e il ruolo sempre più critico delle identità digitali.

Quattro tavole rotonde, poi, esplorano i temi caldi del mercato:

“Dall’Onboarding Digitale al Relationship Banking”: il settore bancario si evolve dall’onboarding digitale verso relazioni bancarie personalizzate e durature, con esperti di ABI, CREDEM, Intesa Sanpaolo, PostePay e Nexi che discutono delle opportunità e sfide delle tecnologie digitali. “Dall’Open Banking all’Open Finance”: la PSD2 abilita nuovi use case efficaci, migliorando la predittività dei dati transazionali per una visione finanziaria olistica; Banca Ifis, Credit Agricole, MPS e Unicredit esplorano l’automazione e la riduzione delle frizioni nel journey digitale. “GenAI: presente e futuro di una tecnologia rivoluzionaria nel settore finanziario”: leader del settore discutono le opportunità e le difficoltà della GenAI nel settore finanziario, esaminando casi d’uso italiani e sfide normative con AWS, Google Cloud Italy e Microsoft Italia. “BNPL: trend, sfide ed opportunità”: l’espansione del “Buy Now Pay Later” (BNPL) in Italia è esplorata da Avvera, Cofidis Italia, Compass, Floa e Klarna, che analizzano le sfide regolamentari, tecnologiche e la costruzione di un ecosistema BNPL sostenibile e responsabile.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda.