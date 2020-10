Excel: come creare un menu a tendina con una lista di valori in una cella

Come avviene ad esempio nei moduli di registrazione sul web, può essere utile anche per i fogli di lavoro di Excel convalidare l’input in una cella in modo che il suo valore rientri in una gamma di opzioni consentite.

È possibile farlo creando un elenco di valori e poi visualizzando in una cella un menu a tendina popolato automaticamente con quei valori, per consentire all’utente di scegliere tra uno di essi.

Per prima cosa, inserisci in una colonna di un foglio Excel, uno per riga, le voci che andranno di seguito a popolare il menu a tendina che convaliderà l’input nella cella. Per un’esperienza d’uso migliore e più produttiva dell’elenco, è preferibile anche ordinare l’intervallo di valori.

Seleziona ora la cella del foglio di lavoro in cui desideri che sia mostrato l’elenco a discesa dei valori consentiti per quella cella.

Con la cella target selezionata, attiva la scheda Dati della barra multifunzione e, nella sezione Strumenti dati, fai clic sul pulsante Convalida dati.

Nel primo tab della finestra Convalida dati, Impostazioni, per prima cosa seleziona Elenco nella casella Consenti. Poi, fai clic nella casella Origine e seleziona l’intervallo di celle che contengono i valori che andranno a popolare l’elenco visualizzato nel menu a tendina.

Sempre nel tab Impostazioni della finestra Convalida dati assicurati che siano attivate le opzioni Ignora celle vuote e Elenco nella cella.

Se desideri che Excel mostri un messaggio quando si fa clic sulla cella (o quando la si seleziona in altro modo), seleziona la scheda Messaggio di input della finestra Convalida dati, assicurati che sia attivata la casella Mostra messaggio di input quando viene selezionata la cella e inserisci titolo e testo del messaggio. Altrimenti, deseleziona la casella.

In maniera analoga, regola le impostazioni della scheda Messaggio di errore in base alle tue esigenze.

Quando le impostazioni della finestra Convalida dati ti soddisfano, fai clic su OK.

Ora, nell’utilizzo del foglio, quando selezioni la cella a cui hai applicato la convalida dati dall’elenco di valori, Excel mostra il messaggio di input, così come visualizza un messaggio di errore nel caso il valore inserito non rientri nell’elenco, se hai abilitato queste due opzioni.

Con un clic sulla freccia di fianco alla cella, Excel mostra il menu a tendina con l’elenco di valori dal quale si può selezionare la voce desiderata.