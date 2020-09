Evento virtuale: Sicurezza Academy PA – Comuni e Videosorveglianza

Patrocinato da SAIE, Sicurezza Academy P.A. punta i riflettori sulla Sicurezza Urbana e sul Controllo del Territorio: l’appuntamento è per mercoledì 11 novembre 2020.

Qual è il ruolo dei Comuni nel controllo dei territori e nella gestione delle emergenze? Quali sono le soluzioni più all’avanguardia a disposizione per il rispetto della legalità e la protezione delle persone nelle nostre città? Qual è il modo più corretto ed efficace per coordinare competenze e ruoli tra system integrator, tecnici installatori e interlocutori della Pubblica Amministrazione?

A queste e a molte altre domande risponderanno i relatori, i produttori e i system integrator protagonisti di Sicurezza Academy P.A. – Sicurezza Urbana e Controllo del Territorio, l’evento digitale organizzato dalla redazione di “Sicurezza”, con il patrocinio di SAIE e con la media-partnership delle riviste “L’Impianto Elettrico” ed “Elettro”.

In calendario mercoledì 11 novembre 2020, l’evento sarà un punto di incontro condiviso tra Pubblica Amministrazione e professionisti, aziende e istituzioni sul tema “Comuni & Videosorveglianza” per rispondere alle priorità attuali e future della sicurezza delle nostre città, partendo dal nuovo spartiacque segnato dall’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del Covid-19.

I temi

Sistemi di videosorveglianza, controllo accessi e monitoraggio flussi, termografia, riconoscimento facciale e, ancora, droni, app per il contact-tracing e, trasversalmente, l’imprescindibile esigenza di tutelare la privacy e i dati personali dei cittadini: le tecnologie per la sicurezza sono state chiamate quest’anno in modo particolare a un rapido e ulteriore balzo in avanti, perché dal corretto utilizzo e dalla corretta interpretazione di esse dipendono, oggi più che mai, la sicurezza e la salute delle comunità.

Esperti e amministratori pubblici a confronto

Su queste esigenze e sulle più avanzate proposte del settore fanno il punto gli esperti e i professionisti chiamati a condividere le loro esperienze, i benefici ma anche le criticità emerse durante le installazioni di sistemi di sicurezza, aprendo così un dialogo diretto tra rappresentanti delle Amministrazioni locali, aziende, integratori di sistemi, progettisti e tecnici installatori.

