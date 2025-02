Eutelsat, MediaTek e Airbus annunciano la prima connessione di rete 5G non terrestre al mondo

Eutelsat Group, MediaTek e Airbus Defence and Space hanno condotto con successo la prima prova al mondo della tecnologia 5G Non-Terrestrial Network (NTN) sui satelliti Eutelsat OneWeb in orbita terrestre bassa (LEO, low Earth orbit). I test – sottolineano le tre aziende – aprono la strada alla diffusione dello standard 5G NTN, che porterà alla futura interoperabilità satellitare e terrestre all’interno di un ampio ecosistema, riducendo i costi di accesso e consentendo l’uso della banda larga satellitare per i dispositivi 5G in tutto il mondo.

La sperimentazione ha utilizzato i satelliti Eutelsat OneWeb, con il chipset di prova MediaTek NR NTN e il gNB di prova NR NTN fornito dall’ITRI, che implementa le specifiche 3GPP Release 17. Sharp, Rhode & Schwarz hanno fornito l’array di antenne e l’apparecchiatura di test, mentre i satelliti LEO, costruiti da Airbus, trasportano transponder, con collegamento di servizio in banda Ku e collegamento feeder in banda Ka, e adottano il concetto di “Earth-moving beams“. Durante la prova, il terminale utente 5G si è collegato con successo al core 5G tramite il collegamento satellitare e ha scambiato il traffico.

Con l’integrazione degli standard 5G condivisi e accettati dall’intero settore della telefonia mobile, tutte le costellazioni satellitari compatibili integreranno naturalmente e senza soluzione di continuità le reti terrestri, consentendo una connettività veramente ubiqua con economie di scala e aprendo nuovi mercati per gli smartphone, l’industria automobilistica e l’Internet-of-Things.

Arlen Kassighian, Chief Engineering Officer di Eutelsat Group, ha dichiarato: “Queste prove dimostrano l’impegno di Eutelsat Group nello sviluppo e nell’adozione di nuove tecnologie, al fine di fornire i migliori servizi possibili ai nostri clienti, in collaborazione con partner fidati. Il 5G NTN sarà una caratteristica fondamentale della costellazione IRIS2 ed Eutelsat è all’avanguardia in questa innovazione e membro attivo dell’ecosistema. Siamo orgogliosi di essere il primo operatore satellitare a dimostrare che l’interfaccia aerea 5G funziona su una flotta commerciale in banda Ku, aprendo la strada a nuove applicazioni nelle costellazioni future.”

“In qualità di leader globale nella connettività terrestre e non terrestre, continuiamo nella nostra missione di migliorare le vite umane abilitando una tecnologia innovativa che connette il mondo intorno a noi, anche nelle aree con scarsa o nulla copertura cellulare“, ha dichiarato Mingxi Fan, responsabile della divisione Wireless System and ASIC Engineering di MediaTek. “Realizzando connessioni reali con i satelliti LEO in orbita, siamo ora un altro passo avanti per portare la prossima generazione di connettività a banda larga satellitare NR-NTN basata su 3GPP per uso commerciale“.

Elodie Viau, responsabile dell’ingegneria dei sistemi spaziali di Airbus, ha aggiunto: “La dimostrazione di successo della connettività satellitare 5G NTN con i satelliti OneWeb costruiti da Airbus non solo dimostra la flessibilità e il design innovativo dei satelliti, ma apre la prospettiva di una vera connettività satellitare a banda larga globale per i dispositivi 5G. In qualità di pionieri della connettività spaziale, stiamo contribuendo attivamente allo sviluppo del 5G NTN e attendiamo con interesse la prossima fase di ulteriore integrazione dei satelliti nella nostra vita quotidiana.”

