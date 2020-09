Esprinet, nuova corporate identity per i vent’anni

Varata una nuova corporate identity per celebrare il ventesimo anniversario di Esprinet.

La nuova vision del distributore di tecnologia intende semplificare la vita a persone e organizzazioni: Esprinet si impegna ad ampliare e facilitare la distribuzione e la fruizione della tecnologia perché crede che essa arricchisca la quotidianità di ognuno.

Da qui la scelta della nuova mission, la road map che indica il percorso verso l’attuazione della vision nell’attuale e futuro contesto di mercato.

Esprinet, si legge in una nota che spiega la nuova corporate identity, vuole essere il punto di contatto chiave tra produttori, rivenditori e fruitori di tecnologia.

La volontà del Gruppo è quella di creare valore per loro, per gli azionisti e per i dipendenti attraverso una costante strategia di crescita condivisa e basata su un modello di distribuzione innovativo.

L’obiettivo del Gruppo è quindi favorire la fruizione allargata di ogni tecnologia con una distribuzione efficiente su tutti i canali di contatto con consumatori e organizzazioni, sviluppare strumenti operativi e finanziari efficaci e innovativi per affrontare l’evoluzione dei mercati ed essere punto di riferimento nel mercato della tecnologia grazie alle migliori competenze professionali.

Finalità che è stata riassunta anche in un nuovo payoff, “Enabling your tech experience”, che sintetizza l’evoluzione dell’azienda in un vero e proprio hub di servizi tecnologici che abilita e semplifica l’utilizzo della tecnologia.

Affidabilità, Ricerca dell’Eccellenza, Orientamento al Cliente, Collaborazione, Coraggio, Creatività, Responsabilità e Ascolto sono i valori ed i comportamenti adottati dall’azienda, per rendere più efficace l’impegno quotidiano verso il raggiungimento degli scopi indicati nella Vision e nella Mission.

Nata nel 2000 dalla fusione delle società Celo, Micromax e Comprel, Esprinet aveva poco più di 300 dipendenti, un fatturato di circa 700 milioni di euro e l’ambizione di diventare leader nella distribuzione in Italia.

Oggi il Gruppo celebra 20 anni con oltre 1.300 dipendenti, 4 miliardi di euro di fatturato e si appresta ad un nuovo ciclo espansivo che vuole cogliere le enormi opportunità offerte da un settore tech in grande espansione e costante rinnovamento.

Il Gruppo Esprinet, che ha registrato risultati in crescita nel primo semestre 2020 e un’ottima performance di ricavi nel bimestre luglio-agosto, stima di chiudere il 2020, anno in cui la società ha dimostrato ancora una volta la capacità di trasformare le crisi di mercato in opportunità, con ricavi a 4,3 miliardi di euro ed Ebitda adjusted compreso tra 56 e 61 milioni di euro.

La corporate identity rinnova quella precedente, adottata nel 2001 in occasione della quotazione in Borsa, rendendola attuale e rafforzandone i principi.