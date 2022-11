Eset, nuova struttura italiana per Managed Detection and Response

Eset, azienda europea con sede a Bratislava, Slovacchia, nel mercato della cybersecurity dal 1992, annuncia la creazione di una nuova struttura interamente italiana dedicata ai servizi di Managed Detection and Response (MDR).

I servizi di security, che vanno a completare l’offerta di Endpoint Protection di ESET, rispondono alla crescente esigenza delle imprese che, come emerso in una recente ricerca tra 400 referenti di aziende medio grandi, per il 75% chiedono sia il vendor a fornire supporto specialistico, consulenza e risposta agli incidenti informatici. Al contempo affianca i servizi già erogati dai propri partner fornendo elevata expertise in grado di garantire un’assistenza completa al cliente, risolvendo il problema di mancanza di skill appropriate per la gestione delle infrastrutture complesse, unitamente al controllo costi e alla semplificazione degli approvvigionamenti.

I servizi, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed erogati in lingua italiana da un team di security specialist presente presso la filiale locale, forniscono il supporto necessario per rispondere in modo tempestivo a eventuali incidenti, attuando tutte le azioni necessarie per ripristinare lo stato di sicurezza dei sistemi aziendali al fine di assicurare la business continuity. ESET ha affidato il delicato compito di erogazione dei servizi di security a un team di professionisti dotati di alto livello di specializzazione, selezionati tra i migliori cybersecurity expert operanti in Italia nel settore dei security monitoring services.

Tra la gamma di servizi di security presentata dal vendor, ESET Detection & Response Ultimate rappresenta il servizio MDR più completo in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza più complesse. Collaborando direttamente con ESET Inspect, la componente XDR capace di offrire una maggiore visibilità e controllo della rete aziendale, il servizio di Detection and Response gestito di ESET è in grado di fornire un supporto efficace nel rilevamento di incidenti e problemi di sicurezza, di eseguire una rigorosa analisi dei file potenzialmente dannosi e di attuare le procedure di detection and response per innalzare il livello di protezione intorno al dato aziendale, indipendentemente da dove si trovi.

Affiancandosi alle soluzioni di Endpoint Protection, ESET Detection & Response Ultimate copre il triage degli avvisi e l’analisi dei file, fornisce risposta agli incidenti, digital forensic, monitoraggio delle minacce e persino la ricerca periodica proattiva delle minacce.

A completamento dei servizi di security citati, ESET mette a disposizione un portfolio di servizi professionali che include ESET Premium Support, Deployment & Upgrade e Healthcheck. Grazie alla presenza locale del team di supporto, ESET garantisce un aiuto esperto sin dalle prime fasi di configurazione e implementazione; attraverso la collaborazione diretta con la controparte IT dei clienti e grazie al supporto continuo da parte del team di Ricerca & Sviluppo, viene fornita una risposta rapida in caso di problemi, assicurando la risoluzione prioritaria e, quindi, la continuità aziendale.

Grazie all’offerta tecnologica e di servizi erogati in lingua italiana, h24, ESET conferma ancora una volta l’importanza di adottare un approccio completo e multilivello alla sicurezza per proteggere i dati aziendali da attacchi sempre più mirati, mettendo le aziende in condizione di far fronte agli attacchi avanzati che ogni giorno colpiscono dalla piccola alla grande azienda.

Il team italiano gestirà il primo e il secondo livello di supporto, mentre il livello più alto afferirà direttamente alla casa madre a Bratislava.

“Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione di clienti e partner i migliori ingegneri italiani per erogare i più avanzati servizi di Security – evidenzia Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia. – Da sempre queste figure professionali si distinguono nel mondo per la loro eccellenza e questo è ancora una volta sottolineato dalla competenza del team che opera direttamente dalla filiale italiana di ESET.”

“Sono pochi i vendor di Security che investono in centri di competenza basati in Italia, a causa degli elevati costi del personale, ma il nostro intento è quello di puntare in alto –, continua Buccigrossi. – Erogheremo h24 servizi in lingua italiana integrandoli con quelli dei nostri reseller per offrire la miglior protezione dei dati ai nostri clienti. Quando è necessario agire nel più breve tempo possibile, nel pieno di un attacco alla sicurezza, avere un interlocutore che parla la tua lingua aumenta la velocità di intervento e riduce lo stress.

Grazie ai nuovi servizi MDR – conclude Buccigrossi – siamo ora in grado di supportare in modo sempre più completo gli oltre 2.000 rivenditori che operano sul territorio come se fossimo una business unit aggiuntiva, sviluppando in modo ancora più proficuo il rapporto di collaborazione e partnership che ci lega.”

Fondata a Milano a fine 2019 da Buccigrossi, che proviene da una lunga esperienza in Sophos, per la quale era responsabile della vendita e dello sviluppo del canale indiretto, la filiale italiana ha 35 dipendenti, con un fatturato, cresciuto rapidamente, di oltre 16 milioni di euro.