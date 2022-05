ESA sceglie GTT per condividere i dati dai satelliti con il cloud ibrido

GTT Communications, fornitore di cloud networking globale per clienti multinazionali, ha annunciato che l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha rinnovato ed esteso il suo contratto di servizi di connettività cloud con GTT.

ESA condivide i dati di osservazione della Terra provenienti dai suoi satelliti in orbita terrestre con partner istituzionali, scienziati, aziende e il pubblico.

L’accesso ai suoi dati multi-missione viene fornito attraverso l’hybrid cloud di GTT, e comprende servizi professionali e di sicurezza che GTT fornisce a sostegno delle missioni attuali e future di ESA, così come di missioni selezionate di terzi.

GTT offre a ESA vari servizi per collegare i suoi otto siti fisici e cloud in Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia: Hybrid Cloud Infrastructure, servizi di rete e di sicurezza.

La soluzione di GTT – sottolinea l’azienda – ospita più di 8PB di dati raccolti dai satelliti multi-missione di ESA, e permette l’interconnessione senza interruzioni tra diversi nodi cloud privati e il cloud pubblico.

GTT fornisce anche servizi professionali per ESA, mettendo a disposizione ingegneri esperti di rete, sicurezza e cloud, security manager e service manager on-premise.

I satelliti multi-missione dell’ESA includono le missioni SMOS, Aeolus, Cryosat e Swarm.

Damiano Guerrucci, Head of Earth Observation Common Services Section di ESA, ha affermato: “I dati satellitari che raccogliamo e rendiamo disponibili attraverso i servizi di cloud networking di GTT vengono utilizzati in modi che sono sempre più cruciali per monitorare il nostro pianeta e affrontare le sfide del cambiamento climatico e dei rischi geologici e ambientali.

Lavoriamo a stretto contatto con GTT da più di un decennio, beneficiando dei suoi servizi di connettività e cloud sicuri e resilienti, che ci aiutano a migliorare sempre più il modo in cui condividiamo e gestiamo i nostri dati di osservazione della Terra”.

Tom Homer, President, Europe Division, GTT, ha commentato: “Siamo orgogliosi di continuare a supportare la missione di osservazione della Terra dell’ESA.

Quando abbiamo iniziato molti anni fa, abbiamo fornito all’ESA uno storage per soli 300TB di dati satellitari.

Oggi, GTT fornisce una piattaforma sicura di connettività e cloud ibrido che supporta l’uso scientifico, commerciale e pubblico di oltre 25 volte quella quantità di metadati, insieme a immagini incredibili del nostro pianeta in evoluzione. Sono stati un viaggio e una partnership formidabili che non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente“.

Leggi tutti i nostri articoli sul cloud