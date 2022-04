ESA e OVHcloud innovano grazie al cloud

ESA, Agenzia Spaziale Europea, e OVHcloud hanno annunciato oggi di aver siglato accordo attraverso cui sosterranno sia le start-up già operanti nel settore aerospaziale sia quelle realtà che potrebbero entrare a farne parte.

Nell’accordo siglato tra OVHcloud ed ESA, ogni azienda che stipula un contratto come parte dell’InCubed programme, ESA Business Incubation Centres (ESA BIC) o ESA Spark Funding (ESA Technology Broker) avrà diritto ad accedere gratuitamente ai benefit offerti dallo Startup Program. Questi includono fino a €100.000 di crediti gratuiti per i prodotti OVHcloud e fino a 20 ore di supporto tecnico specifico fornito da esperti del settore.

Da un lato ESA informerà le aziende partner di questa opportunità, dall’altro OVHcloud promuoverà questa iniziativa presso nuove realtà con prodotti e servizi potenzialmente rilevanti per il settore aerospaziale.

“Quale leader europeo di servizi cloud siamo entusiasti di lanciare questa collaborazione con ESA, che riflette l’interesse comune nel promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità nella Space Economy”, ha commentato Jonathan Clarke, Start-Up Program Leader di OVHcloud per il Sud Europa. “Con le offerte di OVHcloud in combinazione con il co-finanziamento dei programmi quali ESA InCubed, le start-up possono accedere a servizi in grado di fornire un aiuto essenziale in fase iniziale alle iniziative nell’ambito aerospaziale”.

Michele Castorina di Φ-lab Invest Office ha commentato così i benefici garantiti della partnership: “Questo accordo multidirezionale illustra chiaramente il supporto coordinato che l’ESA fornisce agli operatori economici, dall’incubazione nei BIC, allo sviluppo del prodotto con InCubed. La generosa offerta di OVHcloud è un fattore abilitante chiave per le start-up, in particolare durante la fase di commercializzazione, in cui la creazione di servizi alle imprese diventa fondamentale per far decollare l’azienda. Siamo ben lieti di promuovere lo Start-up Program di OVHcloud agli imprenditori supportati dal programma InCubed.

L’offerta sarà disponibile a breve per i progetti innovativi ammessi al programma.

