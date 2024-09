Ericsson rivela la sua strategia 5G Enterprise e presenta nuove soluzioni IoT

Ericsson ha annunciato la sua strategia 5G Enterprise, che include soluzioni Private 5G e Neutral Host 5G progettate per fornire connettività 5G business-critical ad ambienti industriali e ad ambienti aperti al pubblico. Queste soluzioni innovative permettono alle aziende commerciali e industriali di crescere in termini di innovazione, sicurezza ed efficienza operativa.

Manish Tiwari, Head of Private Cellular Networks, Enterprise Wireless Solutions di Ericsson, ha dichiarato: “Con le imprese che continuano ad aumentare l’automazione, migliorare la sicurezza e investire in connettività senza interruzioni per soddisfare le aspettative degli utenti finali, le tecnologie esistenti come il Wi-Fi e i sistemi di antenne distribuite (DAS) non sono spesso in grado di soddisfare queste esigenze a causa di limiti tecnici, costi e complessità. La nostra offerta Enterprise 5G risponde a queste esigenze, grazie all’expertise Ericsson in ambito radio, software e gestione operativa, offrendo soluzioni flessibili per il business.”

L’offerta 5G Enterprise di Ericsson include tre soluzioni:

Private 5G Ericsson: una soluzione cellulare privata 4G /5G convergente, che permette modelli di deployment flessibili e garantisce la migliore copertura, mobilità, sicurezza e latenza.

Private 5G Compact Ericsson : un’offerta basata sullo spettro CBRS (USA), progettata per aziende che necessitano di una connettività robusta in ambienti dove il Wi-Fi non è sufficiente, utilizzando un’architettura radio semplificata (conosciuta in precedenza come “Cradlepoint NetCloud Private Networks”).

Enterprise 5G Coverage Ericsson: una soluzione Neutral Host di eccellenza, certificata da tutti i principali operatori statunitensi, che offre un'architettura semplificata e scalabile rispetto ai tradizionali sistemi DAS, con un total cost of ownership (TCO) vantaggioso per le aziende.

L’offerta 5G Enterprise sfrutta il più ampio portfolio radio access network (RAN) di Ericsson, inclusi il Radio Dot System per deployment indoor e le small cell radio per l’outdoor. I costi di acquisizione sono ridotti grazie a pacchetti basati su subscription, servizi opzionali e funzionalità aggiuntive. Ericsson ha inoltre risorse dedicate al supporto pre e post vendita, incluso competenze verticali e formazione dei partner di canale, permettendo così alle aziende clienti di focalizzarsi sui risultati di business e sull’innovazione.

I clienti potranno implementare e gestire la piattaforma Ericsson Enterprise Wireless (5G Enterprise, Wireless WAN e SASE) utilizzando NetCloud Manager, una piattaforma completa per la gestione e l’orchestrazione dal cloud. Le innovazioni di Ericsson semplificano l’adozione del 5G per le aziende, eliminandone le complessità, e permettendo di sfruttarne a pieno la potenza.

Deployment semplificati con provisioning e configurazioni senza interruzioni, gestione unificata delle policy e visibilità centralizzata di tutta la rete.

Operations di rete 5G enterprise ottimizzate, sfruttando l’AIOps per trasformare la visibilità in informazioni utili per migliorare le prestazioni.

Gestione semplificata del ciclo di vita, semplificando aggiornamenti, upgrade ed espansioni.

Funzionalità innovative che migliorano i risultati aziendali, come il posizionamento indoor 5G per localizzare asset e risorse con elevata precisione.

“L’approccio strategico e completo di Ericsson nell’evoluzione della sua offerta di private networking risponde alla crescente domanda di connettività sicura e ad alte prestazioni da parte delle imprese,” dichiara Pablo Tomasi, Principal Analyst for Private Networks and Enterprise 5G di Omdia. “La capacità di Ericsson di accompagnare i clienti nel loro percorso verso il 5G con un’esperienza unificata sarà fondamentale per aiutare il mercato a scalare e per consentire alle imprese che sfruttano il 5G di trasformarsi in modo significativo.”

Le soluzioni Ericsson per veicoli e IoT progettate per promuovere l’AI enterprise e le applicazioni di nuova generazione

Ericsson ha annunciato inoltre il lancio di due innovativi router: Ericsson Cradlepoint R980 e S400, progettati per fornire alle imprese una connettività senza interruzioni, sicura e scalabile, che abilita AI, computer vision, data analysis e altre avanzate applicazioni in ambienti IoT e nei veicoli. Integrati nella piattaforma Ericsson NetCloud, inclusiva di NetCloud SASE Secure Connect, i nuovi router offrono deployment e gestione immediati con sicurezza zero-trust per implementazioni IoT su larga scala e per dispositivi nei veicoli.

Ericsson Cradlepoint R980 è un router 5G di tipo ruggedized che offre connettività ad alte prestazioni per i veicoli, consentendo l’implementazione di applicazioni avanzate come il riconoscimento video basato su AI e data anlytics in tempo reale. Con l’adozione sempre più diffusa di queste tecnologie nella pubblica sicurezza e nelle smart city, il 5G fornisce una connettività affidabile e agile. Progettato per casi d’uso come veicoli di primo soccorso, imbarcazioni costiere e autobus scolastici, l’R980 offre una connettività 5G sicura e stabile, anche nei contesti più difficili, ha una forma compatta e può essere utilizzato in implementazioni IoT in cui video e applicazioni critiche richiedono prestazioni superiori e latenza ridotta.

Con la sua architettura 5G di terza generazione, l’R980 è compatibile con la Release 16 3GPP ed è pronto per le reti standalone (SA) e il network slicing, inclusi gli slice per la sicurezza pubblica e quelli a bassa latenza per l’IoT. La nuova e-SIM incorporata all’interno del router consentirà il carrier switching over-the-air nelle future release di NetCloud, aggiungendo flessibilità ai deployment ed efficienza operativa. Grazie a queste innovazioni, l’R980 è una soluzione ideale per le organizzazioni pronte a sfruttare appieno il potenziale del 5G nelle loro flotte di veicoli.

Pankaj Malhotra, Head of Enterprise Networking and Cybersecurity, Enterprise Wireless Solutions, Ericsson dichiara: ”Con l’AI e le applicazioni avanzate che stanno trasformando profondamente le industrie e le operations, la domanda di connettività sicura e resiliente, oltre l’ambiente branch tradizionale, diventa sempre più importante. Grazie alle capacità dell’R980, unite a NetCloud Manager, abbiamo integrato sicurezza, SD-WAN e visibilità approfondita in un sistema unificato e di facile gestione. Questo approccio, unico nel settore, consente ai nostri clienti di implementare reti in grado di garantire affidabilità e sicurezza di livello enterprise, coerentemente con i propri obiettivi di innovazione e business.”

Le applicazioni emergenti di AI si basano anche sulla raccolta di dati da dispositivi IoT distribuiti e diffusi. Tra i primi dispositivi IoT zero trust, Ericsson Cradlepoint S400 consente una connettività sicura per numerosi casi d’uso IoT, ad esempio nell’industria leggera, in ambito digital signage e nel building control. Si tratta di un dispositivo IoT compatto e semi-ruggedized, dal design innovativo, che offre opzioni di interfaccia espandibili sul campo, come porte ethernet aggiuntive, una porta seriale e un interruttore GPIO. Questa adattabilità consente agli specialisti IT di personalizzare il dispositivo in base alle specifiche esigenze di deployment.

Per garantire la sicurezza anche ai dispositivi IoT più piccoli e vulnerabili, che non possono supportare i metodi di sicurezza tradizionali, l’S400 include NetCloud SASE Secure Connect nella subscription. Secure Connect consente il deployment immediato di une rete zero-trust, offrendo una sicurezza completa e facile da implementare per deployment su larga scala, come dispositivi IoT e veicoli.

Nei deployment più estesi, il personale IT ha bisogno di installazioni altamente efficienti e ha necessità di risolvere rapidamente eventuali problemi di prestazione. Le nuove funzionalità di Cellular Intelligence di NetCloud offrono processi automatizzati per il deployment e il troubleshooting, per semplificare l’installazione e velocizzare i tempi di ripristino. Queste funzionalità includono:

Carrier Selection Intelligence (CSI) : automatizza il processo di selezione del miglior operatore wireless basato su criteri quali prestazioni, jitter e latenza, ottimizzando le prestazioni della rete e riducendo la necessità di test in loco.

: automatizza il processo di selezione del miglior operatore wireless basato su criteri quali prestazioni, jitter e latenza, ottimizzando le prestazioni della rete e riducendo la necessità di test in loco. Cellular Health Events Monitoring: fornisce approfondimenti dettagliati sulle prestazioni della rete cellulare, aiutando le imprese a risolvere i problemi in modo più efficace e correlando i trend del segnale con i cambiamenti nelle torri e nelle bande degli operatori.

Queste funzionalità di NetCloud sono disponibili su tutta l’offerta Ericsson Cradlepoint, incluso l’R980 e il S400.