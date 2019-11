Ergon Novello 2019, il multicloud come fattore abilitante

Ergon crede fermamente nel multicloud, tanto da farne il tema fondante dall'evento Novello 2019.

Secondo il system integrator toscano sarà proprio il multi cloud ad abilitare la trasformazione delle infrastrutture IT.

Dedicato ai responsabili dell’infrastruttura IT, ai direttori IT e ai CIO di aziende strutturate, l’evento Novello 2019 di Ergon delinea il percorso ideale per portare il multicloud in azienda.

Stefano Zingoni, Co-Founder e Sales Manager di Ergon, dialogherà con i più importanti vendor globali di infrastrutture IT che stanno puntando tutto su cloud e multicloud: Marco Pozzoni e Roberto Patano, rispettivamente Country Manager Italy e Senior Manager Systems Engineering di NetApp, Danilo Chiavari, Presales Manager di Veeam Software, e Camillo Bucciarelli, Sales Engineer di Citrix.

E poiché il viaggio verso il multicloud richiede strategia e attenzione particolare alla sicurezza, quest’anno Ergon è affiancato da due dei suoi alleati nel Gruppo E di cui fa parte: Neboola – cloud integrator – e Mediasecure – IT security expert –, nelle persone di Paolo Larcheri PreSales and Solution Architect di Neboola e Giovanni Stilli, co-founder e Sales Manager di Mediasecure.

Oggi alla sua quinta edizione, l’evento Novello di Ergon resta fedele alla promessa del suo nome nel raccontare l’innovazione che investe il datacenter, tratteggiandolo quest’anno da una angolazione particolare, quella che lo vede proiettato verso il multicloud.

Ma il titolo rimanda, oltre che alle novità tecnologiche, anche alla produzione del vino novello e per questo, come ogni anno, la location scelta è una delle meravigliose ville del territorio toscano con vocazione vitivinicola, Villa Castelletti, dove i partecipanti, a fine evento, potranno godere di una degustazione del meglio delle produzioni vinicole locali.