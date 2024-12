Equinix nomina Bruce Owen Presidente di Europa, Medio Oriente e Africa

Equinix ha annunciato la nomina di Bruce Owen, in Equinix da oltre quattordici anni, come Presidente di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

In questo ruolo, Owen sarà responsabile della gestione, della strategia e del piano di crescita di Equinix nella regione EMEA, con lo scopo di soddisfare le esigenze di clienti e partner in un panorama tecnologico in rapida evoluzione.

La tecnologia digitale e i data center, uniti alle interconnessioni che ne costituiscono la base, sono fondamentali per il successo e il futuro delle economie di tutto il mondo. In veste di Presidente, Owen continuerà ad attuare la strategia regionale in linea con la visione dei clienti di Equinix, adattandosi alle sfide e alle opportunità uniche del mercato EMEA.

Owen succede a Eugene Bergen, andato in pensione ad inizio 2024, dopo aver ricoperto il ruolo di Presidente dell’area EMEA dal 2019. Owen avrà sede a Londra e risponderà direttamente al Chief Business Officer Jon Lin.

“Bruce è stato un leader eccezionale in Equinix dal 2010, guidando la crescita, l’innovazione e l’impatto culturale attraverso il suo lavoro nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Dalla guida del Corporate FP&A alla fondazione del nostro team Global Community & Belonging fino al lancio della Fondazione Equinix, i suoi contributi sono stati fondamentali. Bruce si è distinto nel suo ruolo di Amministratore Delegato del Regno Unito, promuovendo la crescita regionale, stringendo solide partnership governative e comunitarie e rafforzando la nostra presenza nella regione. Come Presidente della regione EMEA, sono certo che Bruce saprà ispirare i nostri team, portare l’azienda a nuovi livelli e continuare a plasmare il futuro del nostro settore”, ha dichiarato Lin.

Veterano di Equinix, Owen è entrato a far parte dell’azienda nel 2010 come membro dell’EMEA Corporate Development and Finance team. Nel 2013 si è trasferito in California dove ha assunto diversi ruoli di leadership globale all’interno dell’organizzazione, tra cui la direzione del team di pianificazione e analisi finanziaria aziendale, il ruolo di capo dello staff dell’amministratore delegato e quello di vicepresidente delle operazioni commerciali e della strumentazione. Ha inoltre creato il team Global Community & Belonging, responsabile della costruzione e del lancio della Fondazione Equinix. Nel 2023 è stato nominato amministratore delegato per il Regno Unito, il più grande mercato di Equinix nell’area EMEA, che comprende 14 strutture da Londra a Manchester e che ha rappresentato più di un quarto del fatturato della regione in quell’anno.

“Sono incredibilmente orgoglioso di ricoprire il ruolo di Presidente della regione EMEA. Questa regione è fondamentale per la nostra azienda, con clienti globali e locali che si stanno rapidamente digitalizzando ed espandendo attraverso la nostra piattaforma. Con il nostro eccezionale team EMEA, forniremo servizi impareggiabili per accelerare i percorsi di trasformazione digitale dei nostri clienti.

Nel mondo dinamico della tecnologia e del settore dei data center, l’innovazione non è più facoltativa ma essenziale. In EMEA, abbracciamo il cambiamento, diamo potere ai nostri team e creiamo partnership per guidare la crescita e plasmare il futuro”, ha affermato Owen.

