Equinix emette 1,15 miliardi di euro in green bond per ampliare iniziative di sostenibilità

Equinix ha annunciato di aver emesso altri 1,15 miliardi di euro in green bond. Questa operazione si aggiunge all’offerta di oltre 750 milioni di dollari di green bond che Equinix ha completato nel settembre di quest’anno. Con queste ultime emissioni, il totale di green bond emessi dall’azienda ammonta a circa 6,9 miliardi di dollari, classificandola come uno dei primi 5 emittenti di green bond negli Stati Uniti. Equinix utilizzerà i green bond per promuovere le sue iniziative di sostenibilità e migliorare l’efficienza operativa del suo business globale.

“Consideriamo la finanza green come parte integrante della nostra strategia di sostenibilità in Equinix”, ha dichiarato Katrina Rymill, SVP Corporate Finance & Sustainability di Equinix. “I nostri green bond dimostrano il continuo impegno di Equinix nel progettare, costruire e fornire i data center e le infrastrutture digitali più affidabili, sicure e sostenibili possibili, a beneficio dei nostri clienti, dei nostri investitori e delle comunità in cui operiamo”.

Equinix ha emesso 650 milioni di euro di green bond senior al 3,25% con scadenza 2031 e 500 milioni di euro di green bond senior al 3,625% con scadenza 2034. Equinix ha utilizzato dei rate lock per coprire una parte significativa del rischio di tasso d’interesse associato all’emissione dei green bond in euro. Tenendo conto di tali coperture, si prevede che gli euro green bond a 6 e 10 anni avranno una cedola effettiva per Equinix rispettivamente del 3,27% e del 3,65%. L’offerta si è chiusa il 22 novembre 2024.

Equinix intende destinare un importo pari ai proventi netti delle obbligazioni verdi per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, i progetti verdi ammissibili (Eligible Green Projects) recentemente completati o futuri. La strategia di allocazione di Equinix prevede la copertura delle spese del progetto fino a due anni prima dell’emissione dei green bond e a tre anni dopo l’emissione dei green bond. Questi progetti, che costituiscono la spina dorsale della missione di sostenibilità dell’azienda, abbracciano un’ampia gamma di categorie d’impatto, dallo sviluppo di edifici verdi e innovazioni nel campo delle energie rinnovabili, all’efficienza energetica avanzata, alla conservazione delle risorse e alle soluzioni di decarbonizzazione all’avanguardia.

Equinix, i punti chiave

I progetti verdi ammissibili di Equinix seguono il Green Finance Framework 2024 basato sui Green Bond Principles del giugno 2021 e sui Green Loan Principles del febbraio 2023, una serie di linee guida che promuovono la trasparenza e l’integrità delle informazioni sul debito verde e ne favoriscono la standardizzazione. Il Framework mira ad accrescere l’attenzione di Equinix per la protezione dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico globale attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra, l’aumento dell’efficienza delle risorse e la promozione della trasparenza e della responsabilità aziendale.

A livello globale, Equinix ha continuato a investire in tecnologie nuove e innovative nel campo dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dei progetti di esportazione di calore nell’ambito della sua strategia globale di sostenibilità Future First, concentrandosi sulle aree che hanno il maggiore impatto sui clienti e sui principali stakeholder.

Nel 2023, l’azienda ha mantenuto il 96% di copertura di energia rinnovabile nel suo portafoglio a livello globale. L’azienda rimane inoltre concentrata sul miglioramento dell’efficienza energetica delle sue strutture, misurata in base all’efficacia di utilizzo dell’energia (PUE), che è migliorata di oltre l’8% rispetto all’anno precedente.

Inoltre, Equinix è stata riconosciuta per le sue prestazioni climatiche e la sua trasparenza nel 2023, ottenendo per il secondo anno consecutivo il punteggio più alto della prestigiosa Climate Change A List del CDP. Su oltre 23.000 aziende che hanno divulgato dati ambientali al CDP nel 2023, meno del 2% ha ottenuto il punteggio