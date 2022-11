Epson dismette le stampanti laser e punta sulle inkjet enterprise

Epson ha annunciato l’uscita dal mercato delle stampanti laser, ribadendo il suo impegno nei confronti della tecnologia a getto d’inchiostro Heat-Free e dello sviluppo di tecnologie sostenibili, supportato da un investimento di 100 miliardi di yen precedentemente annunciato per i prossimi dieci anni.

La mossa coincide anche con l’inizio del lancio della nuova gamma di stampanti multifunzione a getto d’inchiostro (MFP) aziendali di Epson. La società terminerà la vendita e la distribuzione di hardware per stampanti laser negli ultimi mercati asiatici ed europei rimasti entro il 2026.

Spiegando queste decisioni, l’azienda cita il maggiore potenziale del getto d’inchiostro per compiere progressi significativi in ​​termini di sostenibilità. Epson continuerà a supportare i clienti fornendo materiali di consumo e parti di riparazione dopo aver cessato le vendite di hardware per stampanti laser.

Koichi Kubota, Direttore Amministrativo Generale della Divisione Vendite e Marketing di Epson, ha dichiarato: “Ci impegniamo da tempo per la tecnologia a getto d’inchiostro sostenibile e ora abbiamo deciso di eliminare gradualmente le vendite di hardware per stampanti laser.

Come azienda, siamo totalmente impegnati nell’innovazione sostenibile e mentre le stampanti laser funzionano riscaldando e fondendo il toner su una pagina, la tecnologia a getto d’inchiostro senza calore di Epson consuma meno elettricità utilizzando l’energia meccanica per erogare l’inchiostro sulla pagina. La nostra attività di stampa si concentrerà d’ora in poi sul getto d’inchiostro, sfruttando la nostra tecnologia proprietaria per fornire soluzioni di stampa efficienti e sostenibili per i nostri partner e utenti finali”.

La nuova gamma Epson Enterprise

Epson ha anche iniziato a lanciare la sua nuova gamma di stampanti multifunzione a getto d’inchiostro per ufficio. Sfruttando la tecnologia della testina di linea piezo Heat-Free proprietaria dell’azienda, la nuova serie WorkForce Enterprise AM è un’aggiunta importante al portafoglio di stampa aziendale di Epson. La nuova gamma offre velocità di stampa di 40-60 ppm, indirizzandosi al mercato della velocità di fascia media e completando il resto della gamma Epson business inkjet.

Con un ingombro compatto e un design leggero, i prodotti aiutano a limitare le risorse utilizzate durante la produzione e la spedizione. Le confezioni di inchiostro ad alta resa riducono anche l’utilizzo dei materiali, la spedizione, lo stoccaggio e la gestione dei materiali di consumo a fine utilizzo, oltre a ridurre i tempi di inattività per la manutenzione ordinaria.