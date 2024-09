Epson annuncia l’acquisizione di Fiery LLC per 591 milioni di dollari

Con l’acquisizione di Fiery LLC, Epson migliorerà l’offerta in ambito di stampa commerciale e industriale e la sua posizione sul mercato.

Epson annuncia l’accordo per l’acquisizione di tutte le quote di Fiery LLC, fornitore leader di server front-end digitali (DFE) e di soluzioni di workflow per il mondo della stampa, per 591 milioni di dollari.

L’accordo è stato raggiunto con le società affiliate a Siris Capital Group LLC, tra cui Electronics for Imaging Inc. L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le necessarie approvazioni normative, e si prevede che si concluda entro il 2024.

Epson e Fiery condividono un impegno di lunga data per migliorare la produttività grazie alla la tecnologia di stampa digitale. Le soluzioni Fiery, leader di settore, utilizzate dagli stampatori da oltre tre decenni e le sue innovazioni in termini di software, server e workflow completeranno la visione strategica e la leadership hardware di Epson, favorendo in modo significativo la crescita della stampa digitale in tutto il mondo.

Si prevede che l’acquisizione di Fiery produrrà diverse sinergie chiave che miglioreranno l’offerta e la posizione di mercato di Epson:

Offerta di prodotti migliorata: l’integrazione della tecnologia inkjet all’avanguardia di Epson con le soluzioni DFE di Fiery darà vita a sistemi di stampa efficienti e di alta qualità, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Maggiore diffusione sul mercato: Epson sfrutterà la base di clienti di Fiery nella stampa di produzione, fornendo una piattaforma più ampia per promuovere efficacemente i suoi prodotti innovativi.

Accelerazione della trasformazione digitale: questa acquisizione faciliterà una transizione più agevole dalla stampa analogica a quella digitale per vari settori, allineandosi alle richieste di efficienza e personalizzazione del mercato.

Maggiore efficienza: le funzionalità evolute di automazione del workflow di Fiery miglioreranno l’efficienza operativa dei clienti Epson, portando loro risparmi sui costi e aumenti di produttività.

Rafforzamento delle relazioni con i clienti: gli attuali clienti Fiery esistenti continueranno a ricevere manutenzione e assistenza, garantendo fedeltà e soddisfazione e migliorando al contempo l’offerta di servizi di Epson.

Innovazione: La collaborazione tra Epson e Fiery porterà allo sviluppo di nuovi prodotti adatti all’evoluzione delle esigenze del mercato, promuovendo l’innovazione che fa progredire il settore.

Yasunori Ogawa, Presidente e Direttore Rappresentante di Epson, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Fiery nel Gruppo Epson. Questo accordo non solo favorisce l’ulteriore crescita delle nostre attività di stampa commerciale e industriale, ma accelera anche la trasformazione digitale del mercato della stampa analogica in modo innovativo. Insieme a Fiery, continuiamo a impegnarci per contribuire al successo dei nostri clienti e ad accrescere il valore aziendale, perseguendo nuove opportunità in un panorama della stampa che è in continua evoluzione.”

Toby Weiss, CEO di Fiery, ha commentato: “L’acquisizione di Fiery da parte di Epson mette in evidenza il ruolo critico che svolgiamo nel consentire il successo del settore della stampa. In qualità di leader nelle soluzioni DFE e di workflow, Fiery ha consentito agli OEM di ottenere risultati eccezionali per i loro clienti, un’eredità che sarà arricchita dalla visione strategica di Epson. Siamo entusiasti di unirci alla famiglia Epson per promuovere la crescita della stampa digitale in tutto il mondo.”

Frank Baker, cofondatore e Managing Partner di Siris, ha aggiunto: “Siris ha goduto di una proficua collaborazione con Fiery e riteniamo che Epson sia il proprietario ideale per guidare l’azienda nel suo continuo percorso di fornitore di tecnologie mission-critical per il settore della stampa.”