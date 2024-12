ENSign 11 NFC, l’evoluzione della firma elettronica con tecnologia NFC

Euronovate Group presenta ENSign 11 NFC, la tavoletta grafometrica progettata per velocizzare e snellire le operazioni di accoglienza digitale di un nuovo utente o cliente e i processi di gestione e acquisizione di firme grafometriche, mantenendo alti standard di sicurezza, precisione e conformità legale. ENSign 11 NFC è un innovativo dispositivo che combina la semplicità di un pad per firme elettroniche con la potenza della tecnologia di comunicazione NFC (Near Field Communication) per offrire un’esperienza utente ineguagliabile.

Il lettore NFC, di cui ENSign 11 NFC è dotato, rende il nuovo pad di Euronovate Group unico nel settore e rivoluziona i processi di digital onboarding poiché permette l’acquisizione di dati anagrafici del cliente o utente direttamente da documenti di identità elettronici, quali carta d’identita e passaporto elettronico, per garantire un’identificazione della persona dall’alto valore probatorio.

Nuovo nato della gamma di tavolette grafometriche di Euronovate Group, ENSign 11 NFC rappresenta un salto evolutivo nella gestione delle firme elettroniche, fornendo uno strumento versatile e altamente performante. L’innovativa soluzione è progettata per rendere l’acquisizione delle firme grafometriche ancora più semplice e sicura. La tavoletta integra la tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio NFC, che abilita lo scambio di dati tra due dispositivi elettronici posti a una distanza fino a 4 centimetri.

“Accoglienza e onboarding digitale dei clienti rappresentano un momento cruciale per instaurare fiducia e garantire un’esperienza positiva riducendo lo stress e l’ansia associati alle attese, pensiamo in particolare a contesti come quello bancario, la sanità o il retail,” spiega Massimo Ciocca, Head of Sales, Euronovate Group: “Nel momento in cui un cliente si rivolge allo sportello di una banca, di uno studio medico o di un supermercato e avvicina il proprio documento alla tavoletta, contestualmente avvengono l’identificazione e il passaggio dei dati e dei certificati qualificati che risiedono nel documento stesso. I dati vengono quindi archiviati come prova di identificazione, vale a dire come se si stesse conservando una copia della carta senza doverla più scansionare. Siamo i primi al mondo a farlo, grazie all’integrazione della tecnologia NFC”.

La potenza della tecnologia di ENSign 11 NFC

Ciò che rende ENSign 11 NFC un dispositivo unico nel panorama tecnologico è l’integrazione della tecnologia NFC, che apre nuovi orizzonti di utilizzo per le aziende. Questa funzionalità consente al pad di leggere e interagire con una vasta gamma di dispositivi NFC, come carte d’identità e passaporti elettronici. In un contesto in cui la connettività e l’efficienza dei processi sono fondamentali, l’NFC permette una raccolta dati rapida e sicura, nonché la gestione dei flussi di lavoro con una interazione immediata tra il dispositivo e altre piattaforme.

Le modalità di trasmissione supportate, tra cui NFCIP-1, NFCIP-2, ISO/IEC 14443, ISO/IEC 15693, MIFARE e FeliCa, garantiscono la compatibilità con gli standard internazionali più diffusi. Inoltre, il lettore NFC ad alte prestazioni presente nel pad è in grado di supportare tutte le modalità del form NFC (lettura/scrittura, peer-to-peer ed emulazione scheda), rendendo ENSign 11 NFC uno strumento versatile per applicazioni aziendali e di sicurezza.

Massima precisione, migliore customer experience ed efficienza operativa

Con la tavoletta ENSign 11 NFC è possibile sottoscrivere qualsiasi documento in formato elettronico (i.e. accettazione delle condizioni generali di servizio, consenso per la privacy, richiesta ferie, richiesta di acquisto, autorizzazioni di viaggio, ecc.). Il pad è stato studiato per essere utilizzato con una penna senza batteria grazie alla tecnologia di risonanza elettromagnetica (EMR) che assicura precisione e fluidità nei movimenti, un elemento cruciale per la qualità e l’affidabilità della firma. Con l’integrazione di un software compatibile, come ENSoft 2.0, il dispositivo acquisisce non solo la firma, ma anche dati biometrici come pressione, velocità, coordinate e accelerazione della firma, per offrire un livello di sicurezza adeguato a documenti di rilevanza legale, come contratti assicurativi, bancari o fiscali. I 2.048 livelli di pressione, il più alto standard nella sua categoria, assicurano una registrazione dettagliata di ogni tratto, garantendo la cattura accurata di firme biometriche e manoscritte.

ENSign 11 NFC è inoltre dotato di un display IPS TFT da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800, che permette di visualizzare e navigare agevolmente all’interno dei documenti. Questo migliora sensibilmente l’esperienza utente, consentendo una lettura chiara e una firma precisa direttamente sullo schermo, in conformità con la normativa GDPR.

“Spesso i processi di firma grafometrica, che richiedono l’identificazione dell’utente, sono percepiti come complessi, e il solo fatto che sia sufficiente fare un semplice tap su un unico dispositivo ha un impatto estremamente positivo, sia dal lato dell’esperienza del cliente, sia da quello dell’operatore, che ha la certezza di svolgere correttamente un processo senza margini di errore e con la massima rapidità”, conclude Ciocca. L’utilizzo della tavoletta migliora infatti l’efficienza operativa ottimizzando l’impiego delle risorse e contribuisce a ridurre i costi. “Eliminando i processi cartacei e facilitando l’acquisizione dei dati durante le procedure di digital onboarding in modo unico sul mercato, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e denaro” aggiunge Ciocca.

Un nuovo standard di sicurezza e protezione dati

La sicurezza è uno dei pilastri fondamentali del nuovo ENSign 11 NFC. Grazie all’implementazione di un sistema di crittografia avanzata (AES-256 bit), tutti i dati trasmessi tra il dispositivo e il PC sono protetti da standard crittografici di altissimo livello per garantire la riservatezza delle informazioni. Inoltre, il dispositivo include un cavo USB per prevenire manomissioni, così come uno slot Kensington per una protezione antifurto fisica.

Oltre alla sicurezza hardware, il software ENSoft 2.0 permette di generare firme con valore legale grazie alla raccolta dei dati biometrici durante la firma. Questo lo rende particolarmente adatto per ambienti altamente regolamentati, come istituzioni finanziarie, enti governativi e aziende del settore sanitario, dove la conformità legale è cruciale.

ENSIGN 11 NFC: Il connubio perfetto tra firma elettronica e digital signage per un marketing interattivo

ENSign 11 NFC si configura anche come uno strumento di digital signage per il marketing aziendale. Grazie a questa funzione, l’azienda può veicolare messaggi promozionali personalizzati, video e presentazioni e pagine web durante i tempi di attesa, migliorando l’esperienza utente. Inoltre, i clienti possono interagire con il dispositivo, fornendo feedback immediato sul loro grado di soddisfazione tramite questionari, consentendo così all’azienda di raccogliere dati preziosi e ottimizzare le proprie strategie di marketing.

“Con ENSign 11 NFC, Euronovate Group si conferma all’avanguardia nella trasformazione digitale dei processi di firma, offrendo una soluzione innovativa che coniuga sicurezza, versatilità e un’esperienza utente ottimale. Questo nuovo pad si pone come punto di riferimento per tutte le aziende che desiderano adottare tecnologie avanzate per la gestione dei documenti digitali e la raccolta di firme con valore legale, aprendo la strada a nuove possibilità di efficienza e produttività” conclude Ciocca.