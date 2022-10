Enosi acquisisce Finix, provider di servizi cloud, IA, IoT e IT

Enosi Holding, società di investimenti basata a Roma, ha acquisito il controllo di Finix Technology Solutions, società italiana di servizi IT, specializzata in migrazione al cloud, adozione dell’intelligenza artificiale e IoT, grazie alla presenza del marchio “Fujitsu Technology Solutions”, attiva in Italia dal 1999.

Fondata nel 2013, Énosi (il cui significato è Unione), è una Holding che conta diverse partecipazioni, sia di maggioranza sia di minoranza in vari settori industriali, con particolare attenzione all’ambito della ricerca, dell’innovazione e dei servizi. Attraverso servizi di consulenza multidisciplinare, un network di professionisti qualificati e il coinvolgimento di Advisor locali hanno l’obiettivo di valorizzare e fare crescere le proprie partecipate.

Scopo dell’operazione, auspicata e ricercata da entrambe le parti – sottolineano le due aziende –, è quello di promuovere e sostenere l’eccellenza di Finix, sempre più orientata verso la valorizzazione dei prodotti Fujitsu – la principale società giapponese di ICT, fornitore di infrastrutture tecnologiche e di servizi di gestione di datacenter e architetture cloud – e dei servizi di consulenza per le soluzioni per la migrazione verso l’hybrid cloud.

Finix Technology Solutions è, oggi, la società tecnologica che rappresenta in esclusiva nel nostro Paese l’offerta di soluzioni per progetti sviluppati ad hoc di Fujitsu.

L’acquisizione di Finix, da parte di Enosi Holding, esprime la volontà dei vertici di affermare il profilo di un gruppo fortemente specializzato, come riferimento per l’intero settore, proprio in virtù della presenza nella compagine di un partner come la Fujitsu Technology Solutions, attiva in Italia, già dal 1999.

Angelo Strazzella, Presidente di Enosi Holding, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di unire le nostre forze e le nostre visioni, per affrontare insieme le sfide e le trasformazioni digitali che già ci vedono coinvolti. Il nostro progetto è quello di rilanciare la società, riorganizzandola per dare centralità ad un brand come Fujitsu, uno dei maggiori player mondiali per quanto riguarda prodotti e servizi per l’information technology”.

L’attuale amministratore delegato di Finix, Danilo Rivalta, assumerà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e sarà affiancato nella strategia e gestione aziendale da Alessandro Meloncelli, in qualità di nuovo CEO di Finix Technology Solutions.

“La nostra mission è da sempre quella di essere al fianco del tessuto imprenditoriale del Paese, composto per la maggior parte da piccole e medie imprese, nel processo di trasformazione digitale. Entrando a far parte di Enosi, il futuro che immaginiamo per Finix è di sviluppo e crescita, focalizzato sulla valorizzazione di prodotti e servizi Fujitsu, in particolare nell’area cloud, AI e SAP. L’obiettivo è di essere di supporto alle aziende perché ottengano risultati rapidi ed efficaci attraverso soluzioni ad hoc, favorendo il loro l’accesso ai fondi messi a disposizione dal PNRR”, ha commentato Danilo Rivalta, Presidente di Finix Technology Solutions.

