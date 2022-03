eM Client: email su Windows e macOS per privati, professionisti e aziende

eM Client, soluzione completa per l’email per Windows e macOS con un’interfaccia semplice da usare, ha annunciato il lancio della versione 9.0.

Ciò che caratterizza eM Client – sottolinea l’azienda sviluppatrice – è la compatibilità con tutte le principali piattaforme: servizi di posta elettronica, archiviazione cloud e strumenti di online meeting. Così come la sicurezza e la sua varietà di opzioni di personalizzazione.

La nuova versione introduce numerose funzionalità studiate sia per i privati che per le aziende.

Nello specifico, i clienti che utilizzano il sistema operativo macOS possono ora avvalersi del supporto nativo per i processori Apple M1, che aumenta la reattività e l’efficienza di eM Client.

Inoltre, il software ha ulteriormente rafforzato la propria integrazione con Gmail, Microsoft Exchange e Office 365.

Le regole, le firme e i tag (etichette su Gmail e categorie su Exchange) creati su eM Client possono essere sincronizzati con il server.

Si tratta di una funzione fondamentale per l’utente, che può così gestire tutti i suoi dispositivi da desktop e impostare con facilità le firme utilizzate per personalizzare le email.

Tra le altre, numerose novità di cui si arricchisce la versione 9 di eM Client, c’è la funzione Anti Mail tracking.

È uno strumento di tutela della privacy degli utenti, progettato per individuare e bloccare i pixel di tracciamento che spesso sono inclusi nei messaggi e rilevano l’apertura delle comunicazioni.

L’opzione Annulla invio permette all’utente di avere un maggiore controllo e cancellare ogni email inviata accidentalmente.

La vista thread consente un accesso rapido a qualsiasi messaggio all’interno di una conversazione.

La nota rapida è invece una funzione molto utile in particolar modo in ottica aziendale. Consente infatti di aggiungere commenti alle email senza cambiarne la struttura.

Nella lista messaggi, eM Client include la visualizzazione dell’anteprima dei messaggi e degli avatar, per identificare il mittente con ancora più facilità.

L’aggiornamento aggiunge anche l’inserimento della risposta rapida per gli inviti alle riunioni.

Così come il supporto per provider aggiuntivi di servizi online meeting.

L’aggiornamento prevede la possibilità di gestire o pianificare in tutta semplicità riunioni online con Webex di Cisco, GoToMeeting, IceWarp e Meetn o avviarle velocemente e in maniera diretta da eM Client.

La versione 9 di eM Client dispone inoltre di un layout per la visualizzazione delle attività ispirato alla metodologia Get Things Done.

