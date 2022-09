Elmec Informatica è ora Apple Authorised Enterprise Reseller

Elmec Informatica, Managed Services Provider di servizi e soluzioni It per le aziende in oltre 100 Paesi nel mondo, ha annunciato di aver ottenuto – tra le poche aziende in Italia e in Europa – la certificazione “Apple Authorised Enterprise Reseller”.

Questo risultato – ha sottolineato la società – è arrivato a compimento dell’undicesimo anno di collaborazione tra Elmec e Apple, durante la quale l’azienda italiana ha sviluppato soluzioni business workplace che prevedono la completa integrazione tra ambiente Windows e macOS.

“Siamo orgogliosi, dopo molti anni di collaborazione, di essere tra i pochi in Europa a ottenere l’Apple Authorised Enterprise Reseller, la più elevata certificazione assegnata dall’azienda di Cupertino ai suoi rivenditori business.

Si consolida così una partnership volta all’eccellenza e al costante miglioramento dei servizi per la distribuzione e l’assistenza. La trasformazione digitale delle imprese italiane è il nostro obiettivo da oltre 50 anni e da oggi possiamo aggiungere un importante riconoscimento a supporto di tutti i nostri futuri progetti It”, ha commentato Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica.

La proposta di Elmec – informa l’azienda – abbraccia l’intera gamma dei prodotti Apple per il business: Mac, MacBook, iPad e iPhone, utilizzando la formula Device as a Service.

Il noleggio operativo di Elmec permette alle aziende clienti di utilizzare postazioni di lavoro sempre aggiornate e performanti, oltre alla possibilità di accedere alla dashboard MyElmec per una governance centralizzata, e in tempo reale, di tutti gli asset aziendali.

Tutti i nuovi prodotti Apple sono disponibili anche all’interno del nuovo Experience Centre Apple. Si tratta di un luogo interamente dedicato alla proposizione Apple-as-a-Service di Elmec, che si inserisce nel virtuoso Campus Tecnologico di Brunello (VA).

I visitatori possono così fare esperienza dei servizi che Elmec può erogare sul workplace Apple in fase di configurazione e deployment dei dispositivi e incontrare il team di specialisti.

Per visitare l’Experience Centre Apple di Elmec Informatica è possibile prenotare il proprio study tour personalizzato.

