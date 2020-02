Elementor, il business dei siti WordPress attrae gli investitori

Elementor, piattaforma di creazione di siti Web per WordPress, ha raccolto 15 milioni di dollari nella prima serie di finanziamenti istituzionali, provenienti da Lightspeed Venture Partners.

La piattaforma è stata fondata nel 2016 in Israele da Yoni Luksenberg (ceo) e Ariel Klikstein per consentire ai creatori di siti Web professionali di realizzare facilmente siti Web di grande impatto visivo e in grado di soddisfare esigenze verticali.

Basata su un’architettura opensource, ha rapidamente convinto i professionisti del design, dello sviluppo e del marketing.

La crescita di Elementor è stata inarrestabile, con un ritmo di un milione di siti realizzati negli ultimi sei mesi.

Complessivamente, sono stati creati oltre 4 milioni di siti Web utilizzando la piattaforma disponibile in 55 lingue.

La forza trainante della rapida crescita di Elementor è stata l’attiva e appassionata community di utenti, che ha generato il 70% delle quasi 300 funzionalità della piattaforma implementate nel corso dell’ultimo anno.

Per il ceo di Elementor, Yoni Luksenberg, “con questa tornata di finanziamenti acceleriamo il nostro obiettivo di consentire a ogni creatore del Web di realizzare facilmente siti web professionali“.

Convinto dell’invetimento Tal Morgenstern, Partner di Lightspeed, “la fan base globale è estremamente coinvolta. Ogni singolo parametro che abbiamo esaminato indicava un adattamento del mercato eccezionalmente forte“.

Elementor utilizzerà i finanziamenti per accelerare l’espansione delle sue attività e della sua comunità globale, con 500 incontri programmati in tutto il mondo per il 2020.

La società di Tel Aviv farà crescere il suo team del 50% e si sta preparando ai lanci dei prodotti principali per cambiare il modo in cui i siti Web vengono creati.