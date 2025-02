Edvance: il primo Digital Education Hub in Italia dedicato alla cultura digitale avanzata

Il progetto Edvance, il primo Digital Education Hub per l’istruzione superiore dedicato alla Cultura Digitale Avanzata in Italia, nato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca”, celebra una tappa fondamentale con il lancio ufficiale del portale d’accesso a tutti i MOOC della rete Edvance.

Attraverso il portale, gli utenti potranno accedere a oltre 200 corsi online gratuiti, arricchiti da micro-credential e open badge. Questa offerta mira a supportare studenti, docenti e lavoratori nello sviluppo di competenze digitali avanzate, all’interno di un ecosistema digitale che aggrega l’offerta formativa delle 17 istituzioni accademiche partner e dei numerosi associati.

L’evento rappresenta un momento cruciale per il progetto, non solo per presentare le sue ambizioni e risultati, ma anche per riunire esperti, professionisti e partner impegnati nella promozione dell’educazione digitale. Il nuovo portale si propone come una piattaforma centrale per favorire l’accesso a competenze digitali avanzate, con particolare attenzione ai settori dell’intelligenza artificiale, gestione dei dati, sostenibilità del digitale e transdisciplinarità.

Coordinato dal Politecnico di Milano, Edvance coinvolge alcune delle più prestigiose istituzioni accademiche italiane, consolidando il suo ruolo di eccellenza nell’innovazione educativa. Il progetto punta sulla produzione di MOOC di alta qualità e sul blended learning, integrando educazione online e in presenza per ridefinire gli standard dell’educazione digitale.

Grazie all’uso di intelligenza artificiale e all’integrazione con discipline umanistiche e creative, Edvance arricchisce l’interattività e l’efficacia della didattica, riducendo i tassi di abbandono e offrendo nuove risorse per percorsi accademici e professionali.

Edvance promuove una formazione modulare, che consente a studenti e lavoratori di costruire percorsi su misura. Attraverso micro-credential, è possibile accumulare competenze specifiche rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro e integrarle per ottenere certificazioni formali.

“Formazione e digitale sono due termini che vanno di pari passo. Il Politecnico di Milano, coordinatore del progetto Edvance, da tempo sperimenta le possibilità aperte dall’innovazione didattica, passando, non ultimo, dall’intelligenza artificiale, che segna un vero e proprio cambio di paradigma” – commenta Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano – Grazie alle competenze decennali di METID e alla collaborazione con partner di eccezione, oggi presentiamo un’offerta unica sul piano nazionale, sia in termini di numerosità di proposte che di validità di contenuti. Un’iniziativa che promette di ridefinire gli standard dell’educazione digitale, aprendo nuove possibilità per il futuro del tessuto sociale ed economico italiano”.

“Le competenze digitali – aggiunge Marina Marchisio Conte, delegata del Rettore per la Digital Education e referente del progetto Edvance per l’Università di Torino – sono competenze chiave per formare cittadini consapevoli e preparati ad affrontare le sfide del nuovo millennio. L’Unione Europea, attraverso il Digital Education Action Plan e il DigComp 2.2, esorta tutte le Istituzioni, comprese le Università, a condividere il proprio know-how e a promuovere lo sviluppo di tali competenze tra studenti e adulti. L’Università di Torino è orgogliosa di partecipare a questo progetto, che è perfettamente in linea con le iniziative Start@unito e Orient@mente, lanciate nell’ultimo decennio per mettere a disposizione risorse open a studenti e cittadini”.

Le istituzioni partner includono: Politecnico di Milano, Università Bocconi, Università di Bologna, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Trento, Università di Torino, Politecnico di Torino, Università di Brescia, Università di Macerata, Università di Pisa, Università di Cagliari, Università di Messina, Conservatorio di Cagliari, Accademia di Belle Arti di Bologna, Accademia di Belle Arti di Venezia e Scuola Civica di Musica di Milano.

A questi si aggiungono partner associati di rilievo come Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Randstad e AWS Amazon.

Con il forte sostegno di cinque università italiane tra le prime dieci nel QS ranking italiano, Edvance rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione sostenibile del Paese. Questo progetto promette di ridefinire gli standard dell’educazione digitale, aprendo nuove possibilità per il futuro sociale ed economico italiano.