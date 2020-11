Editare documenti Office su iOS con Google Workspace

L’ultimo update di Google riguardante la piattaforma mobile di Apple integra le funzionalità collaborative e di editing di Google Workspace con i documenti di Microsoft Office sui dispositivi iOS.

Già disponibile sul web e su Android, questa funzionalità nuova su iOS permette di modificare, commentare e collaborare su file Microsoft Office utilizzando gli strumenti di editing e collaboration di Documenti, Fogli e Presentazioni Google.

L’update, inoltre, migliora le opzioni e i controlli di condivisione e riduce la necessità di scaricare e inviare allegati di file via e-mail, oltre a semplificare i flussi di lavoro riducendo la necessità di convertire i tipi di file.

La funzione di Office editing sostituirà Quickoffice, noto comunemente anche come Office Compatibility Mode, che ha funzionalità e capacità di collaborazione più limitate, ha reso noto Google.

Per gli amministratori It è già disponibile nell’help center di Google Workspace Admin la documentazione su come abilitare e configurare l’editing dei documenti di Microsoft Office nella propria organizzazione.

Anche per gli utenti finali l’help center spiega come utilizzare la funzione di editing Office in Google Workspace: si deve, prima di tutto, verificare di avere l’app Google Drive aggiornata.

Questa nuova funzionalità è disponibile per i clienti dei piani Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard e Enterprise Plus, così come di G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Nonprofit. Inoltre, è disponibile anche per gli utenti con account Google personali.

La modifica dei file di Office di Google Workspace supporta i seguenti tipi di file: per Word .doc, .docx, .dot; per Excel .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt; per PowerPoint .ppt, .pptx, .pps, .pot.