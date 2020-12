L’edge computing ridisegna il panorama dei data center

Nel corso dei prossimi anni assisteremo a una crescita esponenziale del numero di dispositivi mobili e machine-to-machine (M2M), che gestiranno quantità significative di traffico IP.

I consumatori di domani richiederanno servizi WiFi più veloci e useranno sempre più app mobili. Molti dispositivi IoT, come i veicoli autonomi, richiederanno comunicazioni in tempo reale e a bassa latenza con le risorse di elaborazione locali per garantire la sicurezza.

Non ci sono dubbi sul fatto che le reti IP attuali non sono in grado di gestire le trasmissioni di dati ad alta velocità che richiederanno i dispositivi connessi di domani.

In un’architettura IP tradizionale, i dati devono spesso viaggiare per centinaia di chilometri su una rete tra utenti finali o dispositivi e risorse cloud. Ciò si traduce in latenza o consegna lenta di dati sensibili al fattore tempo.

La soluzione per ridurre la latenza risiede nell’edge computing. Stabilendo distribuzioni IT per servizi basati su cloud in edge data center in aree localizzate, è possibile avvicinare efficacemente le risorse IT agli utenti finali e ai dispositivi.

Questo aiuta a ottenere uno scambio di dati efficiente e ad alta velocità di applicazioni e dati. Per questa ragione, gli edge data center si trovano in genere ai margini di una rete, con connessioni a un core cloud centralizzato.

L’edge computing al servizio dei data center

Molte nuove tecnologie utilizzeranno e trarranno vantaggio dagli edge data center, tra cui reti di quinta generazione (5G), dispositivi Internet of Things (IoT) e Industrial Internet of Things (IIoT), veicoli autonomi, realtà virtuale e aumentata, intelligenza artificiale e machine learning, analytics e altre.

Le organizzazioni che investono nell’implementazione di data center edge fin da subito, otterranno un vantaggio competitivo e saranno in grado di offrire una consegna più rapida e affidabile dei loro servizi e applicazioni.

Per supportare IoT, IIoT e altre tecnologie di prossima generazione, è indispensabile ampliare la capacità dei dati e della rete, ridurre la latenza e garantire un’elaborazione più rapida di dati e applicazioni.

Invece di portare utenti e dispositivi al data center, è consigliabile condurre la potenza del data center agli utenti e ai dispositivi. L’edge computing si basa su un’architettura di data center distribuita, in cui i server cloud IT ospitati in data center edge vengono distribuiti ai margini esterni di una rete.

avvicinando le risorse IT agli utenti finali e/o ai dispositivi, possiamo ottenere un’elaborazione ad alta velocità e bassa latenza di applicazioni e dati.

Il problema della latenza

La latenza è causata da una serie di fattori, tra cui la distanza fisica che le trasmissioni di dati devono percorrere tra server cloud centralizzati e dispositivi degli utenti finali, il numero di salti di rete tra gli switch che la trasmissione deve effettuare e la quantità di traffico sulla rete. Per i consumatori, la latenza di solito è solamente un fastidio: potrebbe significare un download lento di un film o un’interferenza con il tempo di reazione di un videogioco online.

Per i dispositivi IoT e M2M, la latenza di rete può invece essere un ostacolo importante, soprattutto per i dispositivi che si affidano a tempi di risposta garantiti e all’elaborazione in tempo reale di dati e applicazioni.

Un ottimo esempio è il veicolo a guida autonoma, che farà affidamento sulle interazioni tra dispositivi interni ed esterni per garantire la sicurezza dei passeggeri del veicolo, degli altri automobilisti e dei pedoni. In questo caso, un data center periferico verrebbe installato all’incrocio cieco per azionare il semaforo intelligente. Potrebbe essere un involucro schierato rapidamente all’angolo di una strada vicina, o anche una piccola scatola alla base del semaforo che contiene un microprocessore. Se i sensori rilevano che un’altra macchina sta per accelerare attraverso un semaforo rosso all’incrocio, i server nel data center periferico elaborerebbero immediatamente un’applicazione di avviso, dirigendo il semaforo intelligente per segnalare al veicolo autonomo di attivare i freni.

Cos’è un data center edge

I data center edge hanno dimensioni contenute rispetto ai data center tradizionali, sono collocati in posizione strategica e in prossimità di chi (utenti o IoT) utilizza e genera i dati stessi. In genere si connettono a un data center centrale più grande o a più data center.

Elaborando dati e servizi il più vicino possibile all’utente finale, l’edge computing consente alle organizzazioni di ridurre la latenza e migliorare l’esperienza del cliente.

È opportuno sottolineare che un data center edge si qualifica come un vero e proprio data center, e non solo come un semplice nodo della rete. Un data center edge include le stesse funzionalità di alimentazione, raffreddamento, connettività e sicurezza che si trovano in un data center centralizzato, ma su scala più piccola. Inoltre, le implementazioni IT in un data center edge gestiranno l’elaborazione delle applicazioni, l’analisi dei dati e l’archiviazione dei dati nelle vicinanze degli utenti finali e dei dispositivi che utilizzano tali applicazioni e dati.

Un data center edge risiede ai margini esterni di una rete IP. Si riconnette a un core cloud centralizzato in un data center che di solito si trova a una certa distanza. Inoltre, un gruppo di data center edge sarà spesso connesso per formare un edge cloud aggregato che crea un pool condiviso di risorse di elaborazione, storage e di rete localizzate.

I data center edge assumono molte forme: modulari, containerizzati, micro, Waterhouse e office-base. Tutte le tipologie richiedono gli stessi elementi di infrastruttura che si trovano nei data center centralizzati più grandi. Connettività a banda ultralarga e bassa latenza, cablaggi strutturati in fibra ottica o rame ad alta velocità, soluzioni per la gestione dei cavi e strumenti di gestione automatizzata dell’infrastruttura (AIM) sono tutti elementi chiave.

Le nuove tecnologie come le reti 5G, le smart cities e i veicoli a guida autonoma metteranno in luce una costante esigenza di potenza di calcolo locale a bassa latenza, massimizzando la resa degli edge data center.

Scopri di più grazie alla monografia dedicata

Scarica la monografia gratuita