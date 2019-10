Intel ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per l'acquisizione della piattaforma intelligent-edge Smart Edge da Pivot Technology Solutions, al fine di rafforzare la propria posizione nel mercato in trasformazione, spinto dall’espansione delle tecnologie di edge computing e delle reti 5G.

Pivot Technology Solutions è una società che fornisce servizi e soluzioni It, compresi quelli di networking e di edge computing.

Per quanto riguarda Smart Edge, si tratta di una piattaforma nativa-cloud, scalabile e sicura per il multi-access edge computing (MEC).

Con Smart Edge, ha sottolineato Intel nell’annunciare l’accordo di acquisizione, le aziende e i provider di servizi di comunicazione possono abilitare servizi cloud-like più vicini all’utente, a livello on-premise o di network edge.

Perché questa acquisizione? La multinazionale di Santa Clara spiega che l’espansione del computing nel network e sull’edge rappresenta un'importante opportunità di crescita per Intel: un mercato stimato in 65 miliardi di dollari entro il 2023. Inoltre, quella dell’edge computing è un'opportunità che sta ulteriormente accelerando con il lancio delle reti 5G.

Dan Rodriguez, Intel vice president nel Data Center Group e general manager della Network Compute Division, evidenzia come questa transazione migliorerà la capacità dell’azienda di affrontare la trasformazione della rete 5G in una posizione di leader nell’edge computing.

A seguito dell’acquisizione, circa 25 dipendenti del team di Smart Edge si uniranno al Network and Custom Logic Group (NCLG) di Intel, dopo la chiusura della transazione che è prevista per le prossime settimane. Inoltre, Intel e Pivot sottoscriveranno un Preferred Partner Agreement che identifica Pivot come rivenditore autorizzato Smart Edge e Preferred Systems Integrator non esclusivo di Intel per le soluzioni di edge computing basate su Smart Edge.

Dal punto di vista tecnologico, l’azienda ha spiegato che la piattaforma Smart Edge è progettata per funzionare con tecnologie Intel, come i processori Intel Xeon Scalable ad alte prestazioni e, in futuro, la memoria Intel Optane, gli FPGA e altri acceleratori.

Il software di Smart Edge è inoltre complementare al progetto OpenNESS (Open Network Edge Services Software) di Intel.

Smart Edge, assicura Intel, offre nuove opportunità e revenue per le aziende e i service provider, riducendo al contempo il total cost of ownership per le soluzioni intelligent edge.

Intel fa l’esempio dei rivenditori, che potrebbero implementare nuove esperienze in-store personalizzate e location-aware, o delle fabbriche, che potrebbero combinare 5G, data analytics e intelligenza artificiale vicino all’edge per raggiungere una maggiore efficienza operativa.