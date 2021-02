Eden Workplace, piattaforma all-in-one per la gestione degli uffici

Eden ha cambiato ufficialmente nome diventando Eden Workplace, un cambiamento che sottolinea in modo ancora più immediato l’evoluzione del prodotto in una piattaforma all-in-one di workplace management che aiuta e rende più facile per le aziende gestire gli uffici e, alla luce delle nuove esigenze, il lavoro ibrido dei dipendenti.

La startup di San Francisco, fondata da Joe Du Bey e Kyle Wilkinson nel 2015, nasce con l’idea di sviluppare una suite software completa che rispondesse a tutte le necessità di gestione dei luoghi di lavoro di un’azienda.

Esigenze quali registrare i visitatori, tenere traccia del ticketing interno e delle richieste di help desk dei dipendenti, gestire le prenotazioni delle sale riunioni così come le strutture e la manutenzione, e altro ancora.

La pandemia di coronavirus, come sappiamo, ha introdotto nuove e difficili sfide nella gestione del posto di lavoro e ora la suite software include anche gli strumenti che possono aiutare i team a tornare in ufficio in tutta sicurezza.

Il luogo di lavoro del futuro sarà sempre più dinamico e ibrido, secondo gli sviluppatori di Eden Workplace, e ciò renderà necessario un software adatto a gestire la complessità amministrativa e organizzativa.

La piattaforma di software e servizi di Eden Workplace include diversi prodotti.

COVID Team Safety è progettato per aiutare le imprese a riaprire gli uffici in modo sicuro e include funzioni quali la gestione delle capacità, i sondaggi sul benessere e le soluzioni di contact tracing.

Visitor Management crea un ambiente d’ufficio sicuro aiutando i team a gestire chi si trova nel loro spazio di lavoro.

Modern Ticketing è, come evidenzia il nome, una soluzione per il ticketing che semplifica il flusso delle richieste interne dei dipendenti dell’azienda.

Desk Reservations è un software di visualizzazione delle planimetrie e degli uffici che supporta il desk hoteling per gli uffici ibridi.

Room Scheduling è un software per la prenotazione delle sale e degli ambienti che aiuta i team che agiscono sul posto di lavoro a gestire l’utilizzo dello spazio.

Facilities Management Software è invece il software per la gestione degli ordini di lavoro e di asset management per i facility manager.