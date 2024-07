Econocom: Cora Scandroglio è Head of Marketing & Communication per l’Italia

Econocom ha annunciato la nomina di Cora Scandroglio nel ruolo di Head of Marketing & Communication per l’Italia.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore IT, di cui più di 10 in ruoli dirigenziali, Cora porterà un prezioso contributo all’azienda grazie alla sua esperienza e alle competenze consolidate nel marketing e nella comunicazione.

Nel suo ruolo, Scandroglio si occuperà di definire e implementare il piano marketing dell’azienda, in linea con la strategia del Gruppo e le linee guida definite dal Board e in base a KPI coerenti, ideare campagne di branding, collaborare con i partner tecnologici e commerciali per migliorare la value proposition del gruppo Econocom Italia di cui fa parte Asystel-BDF SpA , gestire la strategia di go-to-market del gruppo e implementare una strategia locale di CSR in linea con l’approccio aziendale.

Prima di approdare in Econocom, Scandroglio ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in importanti aziende dell’Information Technology, maturando una solida esperienza: dopo essersi occupata di marketing in IDC, è stata Marketing Manager del settore education in Oracle, per poi avere la responsabilità del Marketing di Canale in Sun Microsystems. Successivamente, è stata per oltre 11 anni in Symantec, con il ruolo di New Business Marketing Manager, e oltre 8 anni in Elmec, dove è arrivata a ricoprire il ruolo di Head of Group Marketing.

Alessio Lechiara, Country Manager di Econocom Italia, dichiara: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Cora, la cui competenza e conoscenza del settore IT e del mercato, unite a un forte orientamento al Sales Enablement Marketing, rappresentano un valore aggiunto straordinario per la nostra azienda. Sono convinto che Cora potenzierà ulteriormente la nostra presenza sul mercato, consolidando il nostro posizionamento come leader nella trasformazione digitale. Con Cora al nostro fianco ci attendiamo risultati significativi che non tarderanno ad arrivare. Benvenuta a bordo!”

Cora Scandroglio commenta: “Sono felice di unirmi al team di Econocom Italia. Questa nomina rappresenta per me una sintesi unica di quanto maturato nelle esperienze pregresse, andando a sommare innovazione sia dal punto di vista della proposizione tecnologica che di servizi di ingegneria finanziaria e di dismissione consapevole. Una sintesi perfetta che permette di comunicare una value proposition unica nel mercato grazie a quello che, non mi stancherò mai di dirlo, è il più bel lavoro del mondo.”