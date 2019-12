WooCommerce è un plug-in di WordPress che consente di realizzare un sito di ecommerce basato sul popolare content management system open source.

Nato come piattaforma per i blog online, WordPress si è nel tempo evoluto nelle funzionalità e diffuso come base installata, diventando una piattaforma di pubblicazione sul web abbastanza completa e molto popolare.

A determinare il successo di WordPress ha contribuito anche il ricco ecosistema esistente di temi e plug-in per questa piattaforma.

WooCommerce è per l’appunto un plug-in open source per WordPress. Anzi, per meglio dire, è il plug-in per ecommerce più diffuso per WordPress.

Anche il market share generale, non limitato all’ecosistema WordPress, si presenta lusinghiero per WooCommerce: gli sviluppatori citano ad esempio l’analisi di BuiltWith secondo cui si tratterebbe della piattaforma di ecommerce più diffusa sul web, in un testa a testa con Shopify (almeno, per quanto riguarda i siti di cui si conosce la tecnologia utilizzata).

Non suscita dunque una grande sorpresa che Aruba presenti ora la sua soluzione di Hosting WooCommerce Gestito, una nuova offerta SaaS (Software as a Service) su piattaforma Hosting del noto provider, dedicata esclusivamente a WordPress e WooCommerce, con servizi e funzionalità specifiche per lo sviluppo di un progetto di ecommerce da parte delle aziende e dei professionisti del web.

In pratica, WooCommerce trasforma quello che è il CMS più famoso e diffuso in una base per creare un sito di ecommerce, preservando la caratteristica di WordPress che consiste in una gestione dei contenuti semplice e intuitiva, seppur ricca.

Tra l’altro WooCommerce, proprio come WordPress, è anch’esso espandibile con estensioni e plug-in, in modo da offrire possibilità di personalizzazione ai site owner e agli sviluppatori.

L’offerta di Aruba prevede il plug-in WooCommerce e il tema storefront, entrambi preinstallati. A questa base fondante si aggiungono, quali elementi chiave dell’offerta, gli aggiornamenti, fondamentali per la sicurezza del sito, i backup automatici ogni 4 ore, per ridurre il rischio di perdita di dati e transazioni, un ambiente di prova per la manutenzione del negozio online e il monitoraggio sulla raggiungibilità delle pagine di carrello e checkout, nonché sul funzionamento di back-end di inserimento prodotti e ordini, con notifica via e-mail.

C’è poi la possibilità di attivare ulteriori servizi opzionali, a seconda delle esigenze specifiche del cliente: monitoraggio tramite notifiche SMS, backup automatici ogni 60 minuti, supporto specialistico avanzato costituito da un team esperti di WordPress e WooCommerce, che si affianca al supporto 24/7 già incluso nell’offerta.

La nuova soluzione Hosting WooCoomerce Gestito di Aruba è disponibile al costo di 249 euro + Iva all’anno.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Aruba.