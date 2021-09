Ecommerce: Rick Belluzzo si unisce alla startup italiana Isendu

Isendu è una piattaforma per connettere marketplace ed ecommerce con i corrieri, aiutando le aziende a migliorare l’esperienza della vendita online.

È stata creata lo scorso anno da una startup composta da un team fiorentino ed è dislocata in tre poli: Firenze, Milano e Terni, dove è presente la sede legale.

E da oggi Richard Belluzzo (a destra nella foto), in passato President e Chief Operating Officer di Microsoft, e curatore della progettazione dell’intera linea Xbox, diventa Chief Strategy Officer di Isendu.

Isendu è un software cloud che consente di automatizzare tutte le attività logistiche per avere spedizioni più rapide.

Permette ad esempio di monitorare in tempo reale le consegne o di comparare le tariffe dei corrieri. Un unico spazio quindi dove gestire al meglio la vendita online.

Come spiega Lando Barbagli, Amministratore Delegato di Isendu, in una nota, “I nostri clienti sono e-commerce di piccole e medie dimensioni che effettuano dalle 30 alle 5 mila spedizioni al mese. La nostra soluzione offre un luogo che aggrega le vendite con le spedizioni. Abbiamo lanciato il progetto il 10 giugno del 2020 e oggi abbiamo raggiunto circa 500 clienti. Vorremmo acquisirne altri mille entro il prossimo settembre, arrivando a 30 mila entro i prossimi 5 anni. Diventeremmo in questo modo l’azienda leader europea del settore. Il mercato sta crescendo e risponde molto positivamente alle nostre aspettative. Questa è forse l’unica economia che ha beneficiato della pandemia, trovando maggiore forza e solidità“.