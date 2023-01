Ecommerce Italia Awards 2023: Amazon si aggiudica il primo posto. Sul podio eBay e Subito.it

Gli Ecommerce Italia Awards, basati sul Ranking Ecommerce mensile di Casaleggio Associati, premiano i siti di vendita online più popolari.

Dall’analisi che ha preso in esame oltre 3.000 imprese che vendono online in Italia in 17 differenti settori merceologici, sono emerse le aziende di ecommerce più popolari nel nostro paese.

Partendo dai numeri delle classifiche mensili, sono stati confrontati i dati annuali per valutare i migliori siti ecommerce degli ultimi 12 mesi, in ordine per popolarità, suddivisi in 4 differenti classifiche.

Ecommerce Italia Awards 2023, le classifiche

Top 10 Ecommerce 2023

Delle oltre 3.000 le aziende presenti nel Ranking Ecommerce, gli Ecommerce Italia Awards 2023, mettono ai primi posti 3 differenti marketplace: 1 Amazon, 2 eBay e 3 Subito. A seguire Booking e Trenitalia del settore Turismo, che finalmente vede una ripresa economica dopo la pandemia Covid-19. Dal sesto al decimo posto aziende di Elettronica e Casa e Arredamento, quali Leroy Merlin, Mediaworld, Ikea, UniEuro e Samsung.

Top 100 Ecommerce 2023

Le 100 aziende di Ecommerce più popolari, che si sono distinte durante l’ultimo anno e che rappresentano il 3% delle aziende leader nella vendita online in Italia.

Top 10 Fastest Growing 2023

I dieci siti di Ecommerce cresciuti maggiormente durante l’ultimo anno in termini di posizioni assolute e relative. Non mancano delle sorprese.

Top 10 Leader di Settore 2023

Dalla moda, all’elettronica, dal turismo ai gioielli. Le dieci aziende più popolari per ognuna delle 17 categorie e che meritano il premio come migliori per il loro settore.

L’analisi dell’ecosistema Ecommerce italiano e dei risultati raggiunti, verranno descritti nella XVII edizione del report “Ecommerce Italia” di Casaleggio Associati, che verrà presentato il 18 Aprile a Milano. Qui potete trovare tutte le classifiche complete degli Ecommerce Italia Awards 2023.