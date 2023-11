Eclipse Foundation svela gli sviluppi in atto negli ambiti IoT e edge computing

The Eclipse Foundation, una delle maggiori fondazioni di software open source al mondo, ha presentato i risultati del 2023 IoT & Edge Developer Survey.

Gestito dall’Eclipse IoT Working Group e dall’Eclipse Sparkplug Working Group, il sondaggio offre un’analisi approfondita degli scenari nel settore dell’IoT e dell’edge computing, delle sfide affrontate dagli sviluppatori e delle opportunità per le imprese nell’ecosistema IoT ed edge open-source. Giunto alla nona edizione, lo studio tra i più importanti sondaggi nel settore IoT e edge.

“I risultati di quest’anno evidenziano alcuni sviluppi molto interessanti, in particolare quelli relativi ai casi d’uso reali e alle scelte tecnologiche”, ha dichiarato Mike Milinkovich, Executive Director della Eclipse Foundation. “Appare chiaro come gli sviluppatori stiano realizzando soluzioni in produzione che sfruttano le tecnologie open-source per affrontare le sfide della moderna IoT nei comparti dell’industria, dell’agricoltura e delle municipalità”.

Il sondaggio online è stato condotto fra il 4 aprile e il 5 luglio 2023, coinvolgendo 1.037 sviluppatori, committenti, architetti e figure decisionali di tutto il mondo, con un ampio ventaglio di settori industriali e organizzazioni. Le osservazioni principali, mette in evidenza la Eclipse Foundation, sono:

Lo sviluppo cresce in tutti i settori IoT. L’ automazione industriale si conferma ancora una volta come principale area di focalizzazione (33%, in aumento dal 22%), seguita da agricoltura (29% dal 23% ), automazione di edifici, gestione energetica e smart city (tutte al 24%).

L’ si conferma ancora una volta come principale area di focalizzazione (33%, in aumento dal 22%), seguita da (29% dal 23% e (tutte al 24%). Gli sviluppatori indicano Java come linguaggio preferito per gateway IoT e nodi edge, mentre C, C++ e Java sono i linguaggi più diffusi per dispositivi con risorse limitate (“constrained”).

per e nodi edge, mentre C, C++ e Java sono i linguaggi più diffusi per dispositivi con risorse limitate (“constrained”). MQTT è il principale protocollo di comunicazione IIoT. Quasi la metà degli sviluppatori (49%) indica una preferenza per MQTT nelle comunicazioni IIoT, con MQTT + Sparkplug all’8%.

Quasi la metà degli sviluppatori (49%) indica una preferenza per MQTT nelle comunicazioni IIoT, con MQTT + Sparkplug all’8%. Il ritiro di fornitori di middleware IoT ha creato nuove opportunità per l’ingresso nel mercato di soggetti innovatori. Google Cloud IoT Platform, Bosch IoT Suite, IBM Watson IoT e SAP Internet of Things sono tutti usciti dal mercato nel 2022 o hanno annunciato il loro prossimo ritiro. Quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di avere rapporti commerciali con una o più di queste realtà, ma solo il 12% è già passato a un nuovo fornitore.

Google IoT Platform, Bosch IoT Suite, IBM Watson IoT e SAP Internet of Things sono tutti usciti dal mercato nel 2022 o hanno annunciato il loro prossimo ritiro. Quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di avere rapporti commerciali con una o più di queste realtà, ma solo il 12% è già passato a un nuovo fornitore. La logica di controllo (40%) ha superato l’intelligenza artificiale (37%) come carico di lavoro di edge computing più comune. Questo implica una rinnovata attenzione agli aspetti pratici della fornitura di soluzioni per il mondo reale? Solo il tempo potrà dare una risposta.

come carico di lavoro di edge computing più comune. Questo implica una rinnovata attenzione agli aspetti pratici della fornitura di soluzioni per il mondo reale? Solo il tempo potrà dare una risposta. La sicurezza della supply chain del software è diventato un problema chiave per gli sviluppatori IoT/edge, il 70% dei quali la considera vitale per il loro lavoro.

il 70% dei quali la considera vitale per il loro lavoro. Il 5G sta accelerando l’adozione dell’IIoT. L’adozione di reti cellulari è raddoppiata dal 2022 (44% contro 22% nel 2022) in gran parte grazie alla penetrazione del 5G, mentre WiFi (38% contro 36% nel 2022), Ethernet (38% contro 29% nel 2022) e Bluetooth (23% contro 20% nel 2022) continuano a essere valide alternative.

I dati del sondaggio offrono ulteriori informazioni dettagliate su scelte degli sviluppatori per carichi di lavoro di edge computing, connettività delle piattaforme, problematiche e preoccupazioni, e analisi dei casi d’uso per mercato. Il report fornisce un’analisi dettagliata dei casi d’uso per mercato e raccomandazioni specifiche sui passi successivi per gli sviluppatori IoT. Il report completo può essere scaricato dal sito della Eclipse Foundation.