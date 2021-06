Echodyne espande il mercato per il radar CUAS, il leader del suo genere, EchoGuard

La conformità CE, RED e RoHS3 spalanca il mercato europeo. La domanda del cliente aggiunge nuovi prodotti e capacità.

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Echodyne, azienda con piattaforma radar, oggi ha annunciato sostanziali miglioramenti ai suoi radar leader del settore, aggiungendo un nuovo radar per i mercati internazionali, un nuovo prodotto per applicazioni dell’ambito delle operazioni speciali, un radome rinforzato e continue migliorie nel software e nelle prestazioni. Insieme questi sviluppi di prodotto rappresentano cospicui avanzamenti nella sua tecnologia radar innovativa, MESA®. Con clienti nella difesa, nella sicurezza nazionale e nella protezione delle infrastrutture critiche, i radar Echodyne sono divenuti componente centrale per il contro UAS (Unmanned Aerial System: sistema pilotaggio remoto), la sicurezza delle frontiere e soluzioni di sorveglianza perimetrale 3D.

I prodotti e le innovazioni includono:

EchoGuard International. Il nuovo radar Echoguard è dotato di costruzione omologata RoHS3 ed è conforme alla direttiva CE sulle apparecchiature radio (RED) per i clienti UE, per il certificato di esame tipo secondo la direttiva 2014/53/EU delle apparecchiature radio.

Espansione dello spettro EchoGuard. Molte giurisdizioni ammettono l’uso a 24.05-24.25 GHz per la radiolocalizzazione ed EchoGuard ora ha una nuova variante dell’articolo per entrare in questi mercati.

Radome migliorato. Un radome rinforzato progettato per sopportare 1,5 joule di energia d’impatto senza alterare il fattore di forma del radar.

LDK (Lightweight Deployment Kit: kit spiegamento leggero). Con la domanda della clientela a tutto gas per un sistema leggero, il nuovo LDK è progettato per svolgere 10 ore di attività di raccolta informazioni, sorveglianza e ricognizione (ISR), comprensiva di radar, computer e batterie, in uno zaino militare di peso che non supera i 9 kg.

Aggiornamenti di firmware. Tutti i radar Echodyne sono definiti da software e questo aggiornamento include una stabilità migliorata e una maggiore facilità d’uso e funzionalità.

Nuova forma d’onda ideale per risoluzione a bassa velocità. Spinta dalla domanda della clientela, la nuova forma d’onda è progettata per rilevare e inseguire un movimento molto lento, come l’incedere furtivo di qualcuno a velocità maggiore di 2,4 kmh.

Aggiornamento interfaccia radar. Abbiamo notevolmente aggiornato la nostra interfaccia utente con prolungata assistenza linea prodotti e più rapida distribuzione sul campo per facile visualizzazione radar.

“Continuiamo a trovare un’eccellente risposta di clienti per i nostri radar ad alte prestazioni e siamo entusiasti all’idea di aggiungere questi nuovi prodotti e miglioramenti alla famiglia EchoGuard”, ha detto Eben Frankenberg, CEO di Echodyne. “I nostri radar innovativi ora sono immersi nella consapevolezza avanzata degli eventi e nei sistemi d’arma, protezione della forza, sorveglianza perimetrale di base e 3D dei valori e sicurezza delle infrastrutture critiche. Stiamo aumentando la scala della nostra impresa al fine non solo di soddisfare la domanda, ma di diventare il fabbricante leader di radar per una gamma di applicazioni attuali e future in ambito difesa e sicurezza. C’è ancora molto che deve accadere e siamo entusiasti della nostra prossima fase.”

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l’azienda della piattaforma radar, disegna e realizza radar MESA® protetti da brevetto, in stato solido, compatti e ad alta prestazione. Idealmente adatti alla difesa, sicurezza, percezione macchina e autonomia, i radar in matrice, a scansione elettronica e prezzo commerciale di Echodyne sono usati da enti della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, sviluppatori autonomi e integratori di sicurezza per contro UAS, sicurezza di confini e perimetri, protezione delle infrastrutture critiche, veicoli aerei a controllo remoto e veicoli autonomi. L’azienda è di proprietà privata, ha base a Kirkland (Washington) e gode del sostegno di Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Vulcan Capital, Vanedge Capital e Lux Capital, per citarne alcuni.

