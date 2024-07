Ecco MAAP, la soluzione di MongoDB per creare applicazioni AI più rapidi e efficienti

Le imprese sono entusiaste della Gen AI, ma non sono sicure di come passare dall’idea alla produzione, navigare in un mercato in rapida evoluzione e tenere sotto controllo i costi. Il lancio di MAAP è un momento cruciale per MongoDB e per tutto il settore tecnologico, in quanto affronta direttamente queste sfide.

Con MAAP, MongoDB offre alle organizzazioni l’accesso ad architetture di riferimento e a uno stack tecnologico end-to-end che include integrazioni con i principali provider tecnologici, servizi professionali e un sistema di supporto unificato, in modo che possano raggiungere il successo con l’AI e rimanere all’avanguardia in un contesto di continua evoluzione.

Creare un ecosistema potente e solido

È evidente che il panorama dell’AI è in continua evoluzione. Per tenere il passo con gli ultimi aggiornamenti e le aspettative dei clienti, l’ opportunità di collaborare con i provider di fiducia e avere accesso a un solido sistema di supporto è fondamentale per le aziende che desiderano innovare con l’AI.

MAAP unisce tutti e tre i principali cloud provider (AWS, Google Cloud e Microsoft Azure), oltre a innovatori della Gen AI come Anthropic, Cohere, LangChain, PureInsights, Together.AI e altri ancora. Dopo l’annuncio di MAAP a maggio, anche Accenture si è unita all’ecosistema MAAP come primo system integrator globale, aiutando le organizzazioni ad accelerare i loro percorsi di modernizzazione in ambito AI e cloud.

Un ecosistema così solido consentirà alle aziende di creare applicazioni AI differenziate e pronte per lo sviluppo, con l’obiettivo di ottenere un ritorno sugli investimenti significativo.

MongoDB ha tutte le caratteristiche necessarie per integrare le soluzioni offerte da MAAP: i clienti di MongoDB possono utilizzare qualsiasi provider di LLM. MongoDB può essere eseguito ovunque (su tutti i principali cloud provider, on premises, e at the edge) e offre integrazioni seamless con una varietà di framework e sistemi.

Migliaia di clienti si affidano già a MongoDB per sviluppare le loro applicazioni mission-critical, approfittando degli anni di esperienza nel sbloccare il potenziale dei dati. L’obiettivo finale di MAAP è consentire alle imprese di ottenere il massimo dai loro dati e di garantire che possano innovare con fiducia grazie all’intelligenza artificiale.

Liberare la strada per l’innovazione AI-powered

MAAP offre un percorso semplice per lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni potenziate dall’intelligenza artificiale.

La colonna portante di MAAP è MongoDB: le applicazioni sono basate su MongoDB, che unifica in modo sicuro i dati in tempo reale, operativi, non strutturati e legati all’AI senza bisogno di soluzioni aggiuntive. L’architettura aperta e integrata di MongoDB offre un facile accesso alla rete di partner MAAP e consente l’estensione e la personalizzazione delle applicazioni.

MongoDB: ecco i vantaggi di MAAP per le aziende

Accelerare lo sviluppo della Gen AI con servizi e supporto pratico di esperti. I servizi di esperti MAAP, che uniscono i punti di forza dei MongoDB Professional Services e delle società di consulenza leader nel settore dell’AI, consentiranno ai clienti di innovare rapidamente con l’AI. MAAP offre una guida strategica sulle roadmap e sulle competenze, assiste nell’integrazione dei dati nelle tecnologie AI avanzate e può persino sviluppare applicazioni production-ready. MAAP va oltre lo sviluppo, fornendo ai team le migliori pratiche per integrare in modo sicuro i dati in soluzioni scalabili di Gen AI, assicurando che le aziende siano attrezzate per affrontare le future iniziative di AI.

Creare applicazioni di Gen AI ad alte prestazioni per soddisfare esigenze specifiche del settore . Le architetture predefinite offrono ai clienti framework ripetibili e accelerati. Le architetture sono completamente personalizzabili ed estendibili per adattarsi ai casi d’uso di Gen AI in continua evoluzione, come la retrieval-augmented generation (RAG) o le funzionalità avanzate di AI come Agentic AI e le integrazioni di tecniche RAG avanzate. Grazie alla piattaforma aperta e integrata di MongoDB al centro, l’innovazione con le architetture componibili di MAAP è illimitata, rendendo facile per i clienti portare la potenza delle principali piattaforme di AI direttamente nelle loro app .

Formare i propri team per creare rapidamente e continuamente applicazioni moderne di intelligenza artificiale . I clienti MAAP hanno accesso a una serie di materiali didattici , tra cui una libreria GitHub dedicata a MAAP con codice di integrazione, demo e un prototipo di applicazione Gen AI. Queste risorse approfondite consentiranno agli sviluppatori di creare applicazioni intelligenti e personalizzate più rapidamente, fornendo al contempo alle organizzazioni gli strumenti per arricchire le proprie competenze interne in materia di AI. Con MAAP, i clienti hanno accesso alle best practice di integrazione e sviluppo che possono utilizzare per i futuri progetti di Gen AI.

Il MAAP è stato pensato per preparare le organizzazioni al successo nell’ambito AI, oggi e domani. Il programma verrà continuamente aggiornato con gli ultimi progressi tecnologici e le best practice del settore, per garantire che le aziende siano all’avanguardia in questo ambito in rapida evoluzione.

Un recente caso studio di successo è quello di Anywhere Real Estate, la società principale di noti brand come Century 21, Coldwell Banker e Sotheby’s International Realty. Anywhere ha collaborato con MongoDB nella sua trasformazione digitale e ora sta esplorando il potenziale di MAAP per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale. Grazie all’esperienza di MongoDB, Anywhere è pronta a mettere a prova il proprio stack tecnologico e a eccellere in un panorama sempre più orientato all’AI.

“L’IA generativa è un game-changer per Anywhere e la stiamo integrando con entusiasmo nei nostri prodotti“, ha dichiarato Damian Ng, Senior Vice President of Technology di Anywhere. “MongoDB è stato un partner inestimabile, che ci ha aiutato a esplorare e sviluppare rapidamente nuovi approcci e opportunità. Il viaggio che ci aspetta è entusiasmante!”