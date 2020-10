Cosa farà Intel per il 5G con le sue tecnologie abilitanti

Intel ha reso nota un’estensione della propria offerta in chiave 5G per quanto riguarda hardware, software e soluzioni per le infrastrutture di rete.

Gli aggiornamenti comprendono miglioramenti all’architettura software di riferimento FlexRAN, all’acceleratore dedicato Intel virtualized radio access network, ai processori Intel Xeon Scalable e D di nuova generazione, e Intel Select Solutions aggiornate per NFVI.

FlexRAN: l’architettura di riferimento software di Intel è cresciuta fino a quasi 100 licenziatari e ha aggiunto miglioramenti, tra cui ottimizzazioni alla sua massiccia pipeline mid-band a ingresso multiplo (MIMO) per una maggiore larghezza di banda e il supporto per la comunicazione a bassa latenza ultra-affidabile (URLLC).

Intel vRAN Accelerator Dedicated Accelerator ACC100: la soluzione di accelerazione a basso consumo e a basso costo per le distribuzioni vRAN si basa sulla tecnologia eASIC Intel. Permette di accelerare significativamente il processo di error correction; questo libera una maggiore potenza di elaborazione all’interno dei processori Intel Xeon per la capacità del canale e i servizi e le applicazioni edge-based.

Processori Intel Xeon di nuova generazione per l’infrastruttura di rete: con questi processori, i clienti possono utilizzare un’architettura comune in tutta la rete per vari carichi di lavoro e requisiti di prestazioni.

I processori Intel Xeon Scalable di terza generazione ottimizzati per la rete (nome in codice “Ice Lake-SP“) sono progettati per i casi d’uso dell’infrastruttura che richiedono prestazioni più elevate per watt, inclusi i carichi di lavoro e i carichi di lavoro perimetrali della rete e le appliance di sicurezza; saranno disponibili alla fine dell’anno

I processori Intel Xeon D di nuova generazione (nome in codice “Ice Lake-D“) sono progettati per ambienti vincolati a fattori di forma ai margini e offrono maggiori livelli di integrazione come l’IP di rete integrato. Intel prevede di iniziare a spedire questi processori ai clienti a metà del 2021.

Soluzioni Intel Select migliorate per la rete: per migliorare l’efficienza delle applicazioni e le prestazioni di rete per i carichi di lavoro di rete ad alte prestazioni, le soluzioni Intel Select per NFVI Red Hat, NFVI Ubuntu e NFVI Forwarding Platform sono state aggiornate per supportare la nuova scheda di rete Intel Ethernet 800 Series (nome in codice “Columbiaville”), che offre prestazioni maggiori e dynamic Device Personalization (DDP) per massimizzare le prestazioni della piattaforma. Queste soluzioni aggiornate sono in arrivo soon.