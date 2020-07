eBay cede il business annunci alla norvegese Adevinta

Dopo settimane di speculazioni e rumors sempre più insistenti, è arrivato l’annuncio ufficiale della cessione da parte di eBay di Classified Group ad Adevinta, per 9,2 miliardi di dollari.

eBay incasserà 2,5 miliardi cash, e 540 milioni di azioni di Adevinta. Come risultato di questa transazione, eBay deterrà il 44% di Adevinta, e il 33% dei diritti di voto.

Avendo condotto in porto una trattativa senza dubbio corposa, è probabile che ora eBay tornerà a focalizzarsi sul proprio core business iniziale – l’ecommerce.

L’emergenza sanitaria e il prolungato lockdown che ha riguardato una gran parte dei paesi occidentali ha infatti spinto notevolmente l’utilizzo del commercio elettronico, di fatto uno dei pochissimi segmenti dell’economia a non aver subito contrazioni del fatturato. Anzi, quasi tutte le piattaforme di ecommerce hanno incrementato considerevolmente il proprio traffico, non di rado mettendo in crisi la logistica, che infatti per settimane intere non è riuscita a reggere i ritmi insostenibili delle vendite online.

eBay Classifieds Group gestisce la presenza nel mercato ads in 13 paesi; a sua volta Adevinta può contare su un portafoglio di mercati digitali in 15 paesi.

La transazione creerà quindi un player di grande spessore nel settore degli annunci online, in grado di coprire una popolazione di un miliardo di persone e riceve circa tre miliardi di visite mensili.

L’entità combinata beneficerà di un portafoglio di attività particolarmente attive su Germania, Francia e Spagna.